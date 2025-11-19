Cinéma Mon coup de cœur de la semaine : Jean Valjean, le film à éviter : Wicked : Partie 2

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 19 novembre : Jean Valjean et Wicked : Partie 2.
Le film à voir : Jean Valjean
1815 en France. Jean Valjean sort du bagne après 19 ans de détention, brisé et rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’église qui vit avec sa sœur (jouée par Isabelle Carré) et leur servante.
Devant cette main tendue et inattendue, Jean Valjean doute et devra choisir qui il veut devenir. Inspiré d’un des personnages essentiels des Misérables de Victor Hugo, ce film d’époque emporte la mise par son émotion et la puissance de sa réalisation.
« Il y a longtemps que je voulais travailler sur Victor Hugo lui-même pour lequel j’ai une très grande admiration. Il est non seulement l’homme de plume absolu, l’homme de tous les talents, mais aussi un intellectuel engagé qui aura toute sa vie réussi à instruire et divertir tout en défendant ses idées. Je cherchais à rendre hommage à la langue de cet homme. », dit Éric Besnard, le réalisateur de ce long métrage classique sur la forme, mais totalement réussi.
Il faut d’abord souligner les remarquables prestations de Grégory Gadebois en Jean Valjean, Bernard Campan en ecclésiastique et Alexandra Lamy dans le rôle de la servante. Chacun avec une partition différente mais dans une totale harmonie.
Et le scénario respecte l’esprit du livre d’Hugo tout en apportant son originalité. « Jean Valjean » s’impose comme un magnifique film sur la rédemption, porté par des dialogues superbement écrits.
On sent que les comédiens savourent chaque réplique. Cette œuvre prend, parfois, l’apparence d’un western, ancré dans les injustices sociales de la France du XIXème siècle.
Du bon cinéma qui oscille entre le plaisir et la réflexion.
Jean Valjean, en salles le 19 novembre. Durée : 1 h 38
Le film à éviter : Wicked : Partie 2
Près d’un an après la sortie de « Wicked », voilà la suite des aventures d’Elphaba et Glinda, deux sorcières du pays d’Oz, poursuivant chacune leur quête de vérité et de justice.
Inspirée de la comédie musicale de Stephen Schwartz et Winnie Holzman, créee en 2003 à New York, c’est l’adaptation du roman de Gregory Maguire, paru en 1995. Wicked a séduit des millions de spectateurs avec son histoire, ses thèmes ou ses tubes comme « Popular » et « Defying Gravity ».
On se demande bien pourquoi ! Ce second opus est tout aussi éreintant, assourdissant et désolant que le premier. Il y a trop de tout dans ce film signé John M.Chu, un faiseur… en dessous de tout.
Comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif et insignifiant. Les deux héroïnes, Ariana Grande et Cynthia Erivo, se livrent un concours de vocalises et de simagrées dont la médiocrité représente la principale « qualité ».
Un seul vœu : pas de « Wicked : Partie 3 » s’il vous plaît !
Wicked : Partie 2, en salles le 19 novembre. Durée : 2 h 17
