Exposition Kandinsky, une partition pleine de couleurs à la Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris et le Centre Pompidou vous donnent rendez-vous jusqu’au 1er février 2026 pour découvrir “Kandinsky, la musique des couleurs”.
Cette exposition rassemble près de deux cent œuvres et objets de l’atelier de Kandinsky. Elle met en lumière l’importance et le rôle presque viscéral de la musique pour l’artiste.
Au-delà de la peinture, Kandinsky mène une vraie quête d’un art spirituel affranchi des limitations du réel.
Une synergie entre peinture et musique
Cette exposition reflète la synergie et l’imbrication parfaite entre son art et la musique à travers une scénographie originale. Casque sur la tête, chacun vit et ressent le lien entre les tableaux et la musique.
Tout au long du parcours, jalonné des grands moments qui ont marqués son œuvre, on assiste en musique à l’évolution stylistique de Kandinsky. Ce tourbillon de couleurs et d’émotions est amplifié par la musique.
Un répertoire exceptionnel
Cette immersion musicale ouvre un dialogue entre la peinture et la musique. Chaque salle est l’occasion de découvrir un répertoire intimement lié à la vie de Kandinsky : Richard Wagner, Prélude de l’opéra Lohengrin 1850, We praise Thee (chant russe orthodoxe), Arnold Schönberg, Trois pièces pour piano opus 11 Mässige (modéré) 1909, Arnold Schönberg, Quatuor à cordes en fa dièse mineur opus 10 Mässig (modéré) 1907-1908, Modeste Moussorgski Tableaux d’une exposition 1874, etc.
Les morceaux, et parfois des explications, se déclenchent lorsqu’on entre dans une salle ou quand on se place devant un tableau.
Outre cette scénographie musicale, cette expo est également l’occasion de contempler quelques-unes des toiles qui ont profondément marqué l’évolution de l’œuvre de Kandinsky à commencer par Improvisation 3 de 1909, ou encore les croquis effectués après un concert de son ami Schönberg en 1911.
Difficile également de ne pas être subjugué devant l’explosion de couleurs et de formes de la toile Jaune-rouge-bleu de 1925 pendant sa période Bauhaus.
Le point d’orgue de l’exposition est sans doute la réunion pour la première fois en France des trois dernières compositions de Kandinsky.
Réalisées entre 1923 et 1939, les Compositions VIII, IX et X témoignent de son évolution stylistique et de son sens de plus en plus organique de la peinture.
Un très bel hommage à Kandinsky
L’expo Kandinsky La musique des couleurs à la Philharmonie de Paris est un véritable voyage sensoriel dans l’univers de Kandinsky. Laissez-vous transporter, hypnotiser par les notes, les couleurs et les formes.
Cette exposition est une sorte de partition colorée et inspirante qui rend parfaitement hommage à l’œuvre de Kandinsky. Laissez-vous emporter dans ce voyage hypnotisant au rythme d’une symphonie de couleurs et de notes.
