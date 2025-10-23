Nouveau, Vivlio ONE la liseuse en édition limitée à moins de 90€ (Vidéo)

Vivlio fête ses cinq ans et pour l’occasion, la marque française lance la liseuse ONE à un prix très abordable !
La Vivlio One est un concept à part entière, elle se destine aux lecteurs qui veulent une liseuse de livres numériques performante et pas chère. Suivez ce lien pour l’acheter.
Pour concevoir cette nouvelle liseuse d’ebooks Vivlio a tout développé en interne, s’éloignant un peu de PocketBook.
Le constructeur a tout pensé : l’ergonomie, le design et les spécifications techniques. Pour voir la vidéo cliquez sur ce lien ou regardez ci-dessous.
Vivlio ONE une édition limitée collector
La ONE ne sera disponible qu’en 3000 exemplaires et ne sera pas remise sur le marché si elle est en rupture de stock.
De plus, si vous faites partie des chanceux, il y a 5 tickets d’or cachés dans les 3000 exemplaires. Les heureux gagnants se verront offrir 85 € de livres numériques, à dépenser comme bon leur semble. Pour tous les autres, un second jeu attend les lecteurs sur l’emballage. Mais on vous laisse trouver l’Easter Egg !
Quelles sont les caractéristiques de cette liseuse ?
Vivlio ONE est une liseuse 6 pouces. Elle dispose d’un écran e-Ink Carta avec une résolution de 212 dpi, entièrement tactile.
Le stockage de ONE est de 16 Go, c’est assez pour télécharger des tas de livres numériques.
Elle est légère et ne pèse que 150 grammes.
La batterie est de 1750mAh, c’est amplement suffisant pour ne pas avoir à recharger l’appareil trop souvent.
La liseuse dispose d’un éclairage pour lire de jour comme de nuit. Elle n’est pas étanche et ne permet pas d’écouter des livres audio.
L’ergonomie est simple et efficace. Une fois votre compte configuré vous n’avez plus qu’à LIRE !
Un prix dingue !
Reste la question du prix ! La liseuse est la moins chère du marché français, elle ne coûte que 84.99€ au lieu de 89.99€ pour le lancement ! La remise s’affiche au moment de la mise au panier.
Précipitez-vous, si la ONE vous tente, cette édition collector spécial 5 ans Vivlio ne va pas rester longtemps dans les rayons ! Cliquez ici pour l’acheter, partenaire de cette belle opération !
