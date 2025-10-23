OnePlus 15 – Tout ce qu’on sait sur ce smartphone qui s’annonce phénoménal

À l’approche de la sortie du OnePlus 15, OnePlus multiplie les révélations. Le flagship commence à se dévoiler. C’est du lourd.
Le OnePlus 15 verra le jour le 27 octobre 2025 en Chine avant d’atterrir en France et en Europe. La compagnie enchaîne les teasers pour faire monter la pression.
Li Jei, le président de OnePlus en Chine a posté de nouvelles informations concernant son appareil photo sur le réseau Weibo. Le OnePlus 15 s’annonce monstrueux.
OnePlus 15 – Une triple caméra 50 MP
Le smartphone embarque une triple caméra 50 MP. Son téléobjectif aura un zoom optique X3,5, équivalent à un 85mm. Cet appareil photo est compatible Dolby Vision et il peut enregistrer des vidéos en 4K 120 fps.
La proximité avec Oppo a du bon. Le OnePlus 15 va récupérer le système Lumo Condensed Light Imaging développé par Oppo. Il assure des portraits clairs avec des tons naturels.
Une énorme batterie
OnePlus a également confirmé la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec un nouveau système de refroidissement. Cette puce est épaulée par 12 Go de RAM.
Son écran 165 Hz suggère qu’il est également orienté gaming. Pour finir, il intègre une généreuse batterie de 7 300 mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide 120W et la recharge sans fil 50W.
