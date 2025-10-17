Une librairie Gibert dédiée à la Romance débarque à Paris !

Par / 17/10/2025 / économie du livre, librairie, Romance

Gibert innove et lance un projet inédit ! Le légendaire libraire ouvrira prochainement une librairie entièrement dédiée à la Romance !

C’est au cœur du 6e arrondissement de Paris que Gibert Romance prendra ses quartiers. La librairie ouvrira ses portes au public le 18 novembre au 28, Boulevard Saint-Michel.

Une librairie Gibert dédiée à la romance débarque à Paris !

Plus de 10 000 livres dédiés à la Romance

Avec près de 10 000 références neuves et d’occasion, la librairie invitera les lectrices et lecteurs à se perdre dans le genre sur 4 niveaux et près de 200 m².

Tous les styles de ce genre littéraire seront présents : romance contemporaine, saga fantastique, romantasy, dark romance, comédie romantique, romance queer. Découvrez ici les genres et les sous-genres de la Romance.
Il y aura également un espace de rencontres et de dédicaces, une papeterie dédiée…

Aujourd’hui, la Romance est plébiscitée dans le monde. Les ventes de livres appartenant à ce genre littéraire ne cessent de grimper en France, voilà une riche idée qui plaira aux fans du genre !

Lire d’autres articles sur le sujet, dans notre rubrique ici.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut