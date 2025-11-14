Geluck expose son chat, l’exposition qui va vous Cha…rmer au Musée Maillol

Attention, visite sous haute dose de miaou et de philosophie ! Philippe Geluck nous ouvre les portes de son univers avec l’exposition événement “Geluck expose son Chat”.
Rendez-vous au Musée Maillol, jusqu’au 3 mai 2026 ! Retrouvez le dernier Album : L’origine du Chat.
Loin d’être une simple rétrospective, cette exposition est un parcours jubilatoire où l’art, l’humour et la philosophie se rencontrent… avec un clin d’œil malicieux, sérieux, critique, pénétrez dans le temple du Chat. Regardez la vidéo en 2 parties.
Geluck n’est pas seulement l’auteur des célèbres BD Le Chat. Il est aussi sculpteur, comédien, chroniqueur TV, sa vie, loin d’être un long fleuve tranquille est passionnante !
Le Chat, une béquille face à l’incertitude
Face à notre époque un peu trop sérieuse, voire incertaine, Geluck nous offre une bouffée d’air frais.
Comme il l’explique lui-même, son célèbre Chat est un “animal philosophie” qui nous donne un précieux coup de main pour traverser cette période trouble. L’exposition permet d’aborder l’art avec un œil sérieux et un autre résolument riant.
Du dessin d’enfant à la star féline
L’exposition propose un voyage fascinant dans la vie de l’artiste. On découvre d’abord un parcours personnel, jalonné de dessins d’enfant, d’aquarelles d’adolescent et d’un certain “fatra” créatif, avant que ne survienne l’inévitable : l’arrivée du Chat.
Ce “gros pépère” s’est imposé à l’artiste, sans préméditation aucune. Et pourtant, cette aventure imprévue dure maintenant depuis 42 ans ! L’exposition témoigne de cette longévité en montrant la diversité du travail de Geluck, qui cherche à être résolument éclectique et divers dans ses propositions artistiques.
L’employé du gag
Derrière cet humour ravageur et plein de “belgitude” (une petite touche d’autodérision qui fait tout le charme), Geluck se définit modestement comme “l’employé du gag”.
Il travaille aux heures ouvrables, de 9h à 18h, sans attendre l’inspiration divine. Une méthode anti-romantique mais efficace, puisque, selon lui, son angoisse de la page blanche n’a jamais duré plus de 1 minute 30 ! Un sketch digne des Monty Python, mais avec la chaleur et la loufoquerie propre aux Belges.
Quand le Chat miaule avec les grands Maîtres de la peinture
Et c’est là que l’exposition prend toute sa saveur ! Préparez-vous à un choc des titans… ou plutôt des toiles !
Des œuvres très célèbres de Soulages, Roy Lichtenstein, Vasarely, Calder et bien d’autres géants de l’art sont exposées. Mais attention, elles ne sont pas seules : elles côtoient les interprétations délirantes et souvent hilarantes de Geluck et de son Chat.
Attendez-vous à voir Le Chat s’inviter avec facétie dans des tableaux emblématiques, réinventant le surréalisme à la sauce féline. De plus, de nombreuses sculptures du Chat, jalonnent le parcours, offrant de nouvelles perspectives sur ce gros pépère iconique. Voir aussi l’expo de 2021 sur les Champs-Elysées.
Chat alors, qu’est-ce que j’ai ri !
Quelle bouffée d’air frais, quelle pêche ! Lors du vernissage, je n’ai pas arrêté de rire aux éclats ! C’est la seule exposition du moment qui donne à voir de l’art avec un grand A, tout en combinant l’humour et le rire. Vous sortirez du musée avec la banane !
Venez découvrir cet art de l’absurde, cette philosophie en un coup de patte, qui prouve qu’on peut être très drôle tout en étant très pertinent !
