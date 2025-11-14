Le Samsung Galaxy S26 Ultra donne des nouvelles de sa batterie et autres

Le Galaxy S26 nous fait tourner en bourrique. Aura-t-il une nouvelle batterie ? Voici les dernières rumeurs.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra se chargera-t-il plus rapidement que le Galaxy S25 Ultra ? Après de nombreuses hésitations, il semble que Samsung se soit décidé à donner un peu plus de tonus à la batterie de son futur flagship.
Galaxy S26 Ultra – Une batterie avec une recharge plus rapide
La capacité exacte de sa batterie reste incertaine mais il se murmure dans les couloirs du web qu’elle resterait à 5000 mAh. Elle ne devrait donc pas évoluer par rapport à celle du Galaxy S25 Ultra.
Selon les informations glanées par le tipster Jukan, elle se rechargera plus vite. La vitesse de charge du Galaxy S26 Ultra atteindra 60W.
C’est encore loin des 80W de l’Oppo Find X9 Pro ou des 90W du Xiaomi 15T Pro mais il y a du progrès. La charge sans fil suit le même chemin. Le Galaxy S26 Ultra est plus gâté que le Galaxy S25 Ultra.
Une recharge sans fil à la traîne
La charge passe de 15W à 25W. Encore une fois, Samsung reste en retrait par rapport à ses deux concurrents chinois. Les deux smartphones cités plus haut supportent la recharge sans fil 50W.
Ne nous plaignons pas, c’est déjà un grand pas pour Samsung qui est toujours échaudé avec les batteries. Les Galaxy S26 et Galaxy S26+ ne sont pas oubliés. Ils profitent d’une petite amélioration de leur recharge sans fil avec une vitesse qui grimpe de 15W à 20W.
Une RAM plus rapide
Parallèlement, d’après UniverseIce, les trois Galaxy S26 amélioreront leurs performances grâce à de la RAM DDR5X encore plus rapide que celle des Galaxy S25. Les 12 Go de RAM des Galaxy S26 vont passer d’une vitesse de 9,6Gbps à 10,7Gbps. Cela correspond à un gain de transfert de 10%.
Le Galaxy S26 Ultra et ses deux compères seront dévoilés le 25 février 2026. D’ici là nous avons le temps de voir passer d’autres rumeurs contradictoires.
