Motorola Edge 70 – Un nouveau concurrent de l’iPhone Air en approche

Après le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air, Motorola se lance dans la course aux smartphones ultra-fins avec le Edge 70. Fera-t-il mieux que ses concurrents ?
Après son smartphone pliable Razr 60 Ultra, Motorola continue d’innover avec le Edge 70. Le constructeur a décidé de sortir un smartphone ultra-fin.
Baptisé Edge 70, il a été repéré sur la toile avant son lancement chez des revendeurs.
Motorola Edge 70, le nouveau smartphone ultra-fin
Comme ses concurrents, le Motorola Edge 70 se caractériserait par son extrême finesse. Il mesurerait : 160 x 75 x 6 mm. C’est un peu plus que les 5,8 mm du Galaxy S25 Edge ou les 5,6 mm de l’iPhone Air.
En contrepartie de cette petite concession, le Motorola Edge 70 accueillerait une plus grosse batterie que ses adversaires. Celle du Galaxy Edge ne dépasse pas 3 900 mAh et celle de l’iPhone se limite à 3 149 mAh.
Le Edge 70 serait alimenté par une batterie de 4 800 mAh. L’autonomie n’est pas le point fort de ces smartphones ultra-fins, mais le Edge 70 devrait échapper à cette fatalité grâce à sa batterie silicium-carbone. Elle supporterait la recharge filaire 68W et la recharge sans fil 15W.
Sa batterie a peu d’incidence sur son poids. Le Edge 70 pèse 170 g contre 163 g pour le S25 Edge et 165 g pour l’iPhone Ai.
Un triple appareil photo
Le Edge 70 arborerait une écran OLED de 6,67 pouces avec un résolution de 2712 x 1220 pixels et son taux de rafraichissement atteint 120Hz.
La composition de son appareil photo a également échappé à la surveillance de Motorola. Le Edge 70 embarquerait une triple caméra basée sur un capteur principal de 50 MP avec OIS. Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 120°.
Le troisième capteur reste incertain. Il pourrait s’agir d’un téléobjectif ou d’un macro. Le capteur selfie est de 50MP.
Pour terminer, le Edge 70 tournerait avec une processeur Snapdragon 7 Gen 4 avec 12Go de RAM et 512 Go de stockage. Il existerait en trois couleurs : vert bronze, gris et nénuphar.
Rendez-vous le 5 novembre
Motorola a mis en ligne sur son site un jeu pour débloquer une offre de lancement exclusive pour les inscrits.
Il se termine le 5 novembre, le jour de la présentation officielle du Edge 70. Les participants auront également la possibilité d’accéder à une expérience exclusive, jalonnée de contenus inédits et de révélations progressives jusqu’au jour du lancement.