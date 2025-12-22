Guide d’Achat 2025 – 2026 : les meilleures liseuses à moins de 170€

L’achat d’une liseuse n’exige plus de casser sa tirelire. Voici une sélection des modèles offrant le meilleur rapport qualité-prix.
L’ère des livres numériques a démocratisé la lecture, et heureusement, l’accès à une excellente liseuse ne nécessite plus un budget exorbitant. Le segment des 110 € à 170 € regorge de modèles offrant un confort de lecture optimal, un éclairage de qualité et une autonomie exceptionnelle.
Découvrez notre sélection des liseuses incontournables disponibles à ce prix à la fin de l’année 2025. Vous trouverez en fin d’article des vidéos pour certaines liseuses de livres numériques faisant partie de ce guide d’achat.
Kobo Clara BW (Black & White)
C’est la référence des liseuses grand public avec écran E Ink noir et blanc. L’écran de 6 pouces offre une haute résolution (300 dpi) pour un confort optimal, le tout pour environ 170 grammes.
Son éclairage ComfortLight Pro permet d’ajuster la lumière bleue pour lire agréablement de nuit.
Son prix : 149.99€
Kobo Clara Colour
Ce modèle se distingue par son écran couleur E Ink Kaleido 3 de 6 pouces. Pesant approximativement 175 grammes, elle est idéale pour lire des BD ou des livres illustrés sans dépasser le budget.
Elle conserve la haute résolution de 300 dpi pour le texte noir. Elle garde tous les avantages de l’écosystème Kobo.
Son prix flirte avec la limite de 190 €, mais elle est souvent disponible sous ce seuil.
Son prix : 169.99€
Vivlio Light Zen
La Light Zen, sortie en 2025, est l’une des liseuses phares de l’offre française Vivlio. Elle propose un écran de 6 pouces haute définition (300 dpi) pour environ 180 grammes.
Elle intègre la technologie SmartLight qui ajuste automatiquement la température de l’éclairage. Sa grande force est son ouverture et son lien privilégié avec les librairies en ligne françaises et les bibliothèques municipales. Avec le code IDBOOX10 vous obtenez 10% de remise toute l’année et en 2026 aussi !
Son prix : 109.99€
Vivlio Light
C’est un modèle d’entrée de gamme de Vivlio, parfait pour les primo-accédants ou les budgets les plus serrés. Son écran E Ink de 6 pouces est léger, affichant seulement environ 160 grammes.
La Vivlio Light offre l’essentiel pour une lecture agréable et sans reflets. Elle propose une bonne autonomie et l’accès à l’écosystème ouvert Vivlio. Avec le code IDBOOX10 vous obtenez 10% de remise toute l’année et en 2026 aussi !
Son prix : 129.99€
Kindle Paperwhite 2024
Le Paperwhite est la liseuse phare d’Amazon et une valeur sûre sous les 190 €. Elle se démarque par un grand écran de 6,8 pouces et pèse environ 205 grammes.
Elle est étanche (IPX8), ce qui la rend idéale pour la lecture au bord de la piscine ou dans le bain. Son éclairage est excellent, intégrant la lumière chaude réglable pour la nuit.
Son Prix : 169.99€
Liseuse Kindle Standard 2024
Le modèle Kindle de base est la liseuse la plus abordable de la marque Amazon. Il offre un écran de 6 pouces avec un éclairage frontal intégré et pèse environ 160 grammes.
Il est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité et l’accès immédiat au catalogue Kindle.
Bien qu’il ait une résolution un peu plus basse (souvent 167 dpi), il est l’option la plus économique chez Amazon.
Son prix : 109.99€
Notre avis sur ce segment de prix liseuse
Le choix se fait entre l’ouverture des formats (Kobo et Vivlio) et l’intégration à l’écosystème (Kindle). Pour la couleur, la Kobo Clara Colour est l’unique option à ce prix-là. Pour l’étanchéité et l’écran premium, le Kindle Paperwhite est difficile à battre.
