Quels sont les smartphones Honor qui recevront MagicOS 10 ?

Votre smartphone sera-t-il rapidement mis à jour vers MagicOS 10 ? Honor vient d’annoncer le planning de mise à jour de ses smartphones.
MagicOS 10 est le dernier OS basé sur Android 16 concocté par Honor. Ses appareils les plus récents comme le Magic 7 Pro, le Magic V5 ou les Honor 400 tournent déjà sous Magic OS 10.
De nombreux autres smartphones et tablettes vont recevoir à leur tour la précieuse mise à jour dans les mois à venir. Honor a annoncé son planning de mise à jour pour l’Europe.
Honor MagicOS 10 – Les premières mises à jour en janvier 2026
La campagne a démarré en octobre 2025 avec les Magic 7 Pro et Magic 7 Pro RSR. Les deux flagships ont rapidement été suivis par les Magic V5, Honor 400, Honor 400 Pro et la tablette MagicPad 3 en novembre 2025.
La prochaine vague débutera en janvier 2026. Elle concerne les anciens modèles phares de la marque. On parle du Honor Magic 6 RSR, du Magic 6 Pro et du Magic V3.
Honor remonte encore plus loin dans le temps. La compagnie compte également passer sous MagicOS 10 le smartphone Magic 5 Pro et la tablette MagicPad 2. Les deux appareils seront mis à jour dans le courant du mois de février.
MagicOS 10 – Honor n’oublie personne
Le mois de mars 2026 s’annonce chargé puisque 6 appareils sont inscrits sur le planning de mise à jour. Les Honor Magic V2, Magic V2 RSR, Magic Vs, 200 Pro, 200, 400 Smart et Pad X8a basculeront sous MagicOS 10 à cette date.
Les derniers appareils compatibles recevront MagicOS 10 en avril 2026. Le dernier lot concerne des smartphones et des tablettes d’entrée et de milieu de gamme. La mise à jour MagicOS 10 se fera sur les HONOR Magic8 Lite, Magic7 Lite, 400 Lite, 200 Lite, X6b, Pad X9a, Pad V9 et Pad 10.