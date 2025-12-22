Quels sont les smartphones Honor qui recevront MagicOS 10 ?

Par / 22/12/2025 / Honor, Magic OS 10

Votre smartphone sera-t-il rapidement mis à jour vers MagicOS 10 ? Honor vient d’annoncer le planning de mise à jour de ses smartphones.

MagicOS 10 est le dernier OS basé sur Android 16 concocté par Honor. Ses appareils les plus récents comme le Magic 7 Pro, le Magic V5 ou les Honor 400 tournent déjà sous Magic OS 10.

La liste de tous les smartphones Honor qui recevront MagicOS 10

De nombreux autres smartphones et tablettes vont recevoir à leur tour la précieuse mise à jour dans les mois à venir. Honor a annoncé son planning de mise à jour pour l’Europe.

Honor MagicOS 10 – Les premières mises à jour en janvier 2026

La campagne a démarré en octobre 2025 avec les Magic 7 Pro et Magic 7 Pro RSR. Les deux flagships ont rapidement été suivis par les Magic V5, Honor 400, Honor 400 Pro et la tablette MagicPad 3 en novembre 2025.

La prochaine vague débutera en janvier 2026. Elle concerne les anciens modèles phares de la marque. On parle du Honor Magic 6 RSR, du Magic 6 Pro et du Magic V3.

Honor remonte encore plus loin dans le temps. La compagnie compte également passer sous MagicOS 10 le smartphone Magic 5 Pro et la tablette MagicPad 2. Les deux appareils seront mis à jour dans le courant du mois de février.

MagicOS 10 – Honor n’oublie personne

Le mois de mars 2026 s’annonce chargé puisque 6 appareils sont inscrits sur le planning de mise à jour. Les Honor Magic V2, Magic V2 RSR, Magic Vs, 200 Pro, 200, 400 Smart et Pad X8a basculeront sous MagicOS 10 à cette date.

Les derniers appareils compatibles recevront MagicOS 10 en avril 2026. Le dernier lot concerne des smartphones et des tablettes d’entrée et de milieu de gamme. La mise à jour MagicOS 10 se fera sur les HONOR Magic8 Lite, Magic7 Lite, 400 Lite, 200 Lite, X6b, Pad X9a, Pad V9 et Pad 10.

