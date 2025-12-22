Voici comment créer votre Boule à Neige avec Gemini !

Si comme nous vous aimez les boules à neige voici une jolie activité pour toute les famille. Google vous propose de créer la vôtre de façon personnalisée grâce à l’IA Gemini !
Pas de lutin, la magie s’opère autrement, voici un petit tutoriel pour créer une magnifique déco pour Noël ! Vous n’avez même plus besoin d’écrire !
Comment faire votre boule à neige ?
1. Faites un screen (copier d’écran) des instructions (image ci-dessous).
2. Rendez-vous sur gemini.google.com ou sur l’appli Gemini.
3. Sélectionnez “ Créer des images” dans les outils.
4. Ajoutez le screen des instructions + votre selfie.
Le message du prompt ! “Transforme-moi en figurine réaliste (échelle 1/7) à l’intérieur d’une boule à neige festive et élégante. Place-moi à côté d’une sapin et de cadeaux en tenue d’hiver sans texte ni logo”.
Attention, on ne sait pas ce que Google fera de ces données.
Admirez le résultat avec les deux co-fondateurs Elizabeth Sutton et Frédéric Danilewsky d’IDBOOX !
Passez de belles fêtes ! Trouvez aussi ici d’autres activités à faire à la maison pendant les fêtes ! Voici 16 activités gratuites . Amusez-vous bien !
Retrouvez ici des centaines d’idées de cadeaux à offrir à toute la famille ! Suivez ce lien pour découvrir.
Le prompt à insérer