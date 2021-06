Echo Clock Wall – Quand l'assistant Amazon Echo Dot donne l'heure à Mickey - IDBOOX

Les enceintes intelligentes Amazon Echo Dot se parent de nouveaux accessoires. Nous avons reçu à la rédaction l’Echo Wall Clock, une horloge avec Mickey.

Les Echo Dot ont de nouveaux compagnons. L’Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse est une horloge à l’effigie de la petite souris et un support avec les oreilles de Grogu de la série « The Mandalorian ».

Nous avons testé la pendule Mickey qui interagit avec les Echo Dot. Elle a un look rétro qui s’intègre très bien dans une cuisine. Mickey est dessiné sur le cadran et ses bras tournent pour indiquer l’heure et les minutes.

Echo Wall Clock Edition Disney Mickey Mouse – A quoi ça sert ?

Outre le fait de vous donner l’heure, cette horloge peut aussi être une précieuse alliée pour réussir vos recettes de cuisine. Vous pouvez demander à votre appareil Echo de lancer un ou plusieurs minuteurs.

L’Echo Clock Wall simulera le décompte grâce à 60 LED disposés en cercle autour de Mickey. Vous ne raterez plus la cuisson de vos pâtes.

De la même façon, l’horloge peut vous avertir visuellement quand vous avez programmé un rappel.

Comment ça marche ?

Cette horloge n’est pas indépendante. Elle a besoin d’un des appareils Amazon Echo pour fonctionner. Elle est compatible avec : Echo, Echo Dot, Echo Flex, Echo Input, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Spot ou Echo Studio.

L’appairage se fait très facilement. On appuie sur un petit bouton à l’arrière de l’appareil pour faire clignoter une LED en forme de tête de Mickey. Demandez ensuite à votre Echo Dot « Alexa configure Echo Clock Wall ». Elle la reconnaîtra immédiatement et synchronisera l’heure avec elle.

Pour fonctionner correctement les deux appareils doivent être placés à moins de 9 mètres de distance. L’Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse fonctionne avec 4 piles AA incluses dans la boite.

L’Echo Wall Clock – Edition Disney Mickey Mouse est vendue au prix de 49,99€ et elle est disponible en suivant ce lien

Le support Grogu coûte 24,99€