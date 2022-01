Jeu-Concours – Une montre connectée Huawei Watch GT 3 à gagner ! - IDBOOX

Pour bien commencer l’année, nous vous proposons de tenter de gagner une montre connectée, la Huawei Watch GT 3.

Sortie en octobre 2021, cette montre comblera les amateurs de design, de tech et de sport.

En partenariat avec Huawei, participez à notre jeu-concours, une Huawei Watch GT 3 42mm est en jeu du 4 au 10 janvier 2022.

Quelques infos du la Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 est une montre connectée dotée du système HarmonyOS 2.1. Cet OS lui offre une autonomie étendue de 7 jours.

Compatible iOS et Android, la Watch GT 3 est un véritable compagnon sport et santé. Elle fait office de coach personnel en vous monitorant en permanence. La montre relève en temps réel plusieurs constantes pour effectuer un suivi précis de votre métabolisme.

La Watch GT 3 est bardée de capteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress, votre température cutanée, le nombre de pas effectués, les calories dépensées, etc. Elle offre un tableau de surveillance complet de vos constantes.

Elle embarque un nouveau capteur cardiaque TrueSeenTM 5.0+ encore plus précis grâce à 8 photodiodes. Elle s’adresse également aux sportifs de tous niveaux avec plus de 100 modes d’entraînement, dont 18 professionnels.

Avec cette montre vous pouvez téléphoner, recevoir vos notifications, utiliser le GPS et bien d’autres choses encore.

Légère et élégante, la Huawei GT 3 de 42 mm ne pèse que 35 g pour une épaisseur totale de 10,2 mm. Découvrez notre test complet ici. Voir le produit ici

Participez à notre Jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #BonneAnneeIDBOOX ! Découvrez notre chaine Youtube

Comment participer ?

*Attention RGPD

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 montre Huawei Watch GT 3 (couleur au choix du partenaire) valeur 249.99 euros

– Le concours est ouvert du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022 12h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 14 janvier 2022 avec d’autres cadeaux à gagner pour fêter la nouvelle année !