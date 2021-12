Huawei Watch GT 3 Test - Une montre connectée splendide à l'autonomie incroyable mais... - IDBOOX

La Huawei Watch GT 3 est une montre connectée qui fonctionne sous HarmonyOS. Découvrez notre test et ce que nous en avons pensé.

Huawei développe son écosystème sous HarmonyOS avec une nouvelle montre avec un fort potentiel. Que vaut vraiment la Huawei Watch GT 3 avec ce nouveau système d’exploitation et comment se comporte-elle avec un smartphone Android ? (Test non sponsorisé)

Huawei Watch GT 3 – Une montre fine et élégante

La Huawei Watch GT 3 existe en deux tailles 46mm et 42mm. Nous avons testé la plus petite des deux. L’une comme l’autre ont des finitions dignes d’une montre haut de gamme mais la 42mm est beaucoup plus fine.

L’écran est entouré d’un cadran en métal qui rappelle la forme des montres de l’horlogerie traditionnelle. Il est habillé de deux boutons sur le côté. Le premier est plat et le deuxième est une grosse molette rotative.

Cette dernière sert à naviguer sans recourir à l’écran tactile. Huawei a décalé ce bouton vers le haut pour qu’il ne gêne pas les mouvements du poignet.

Cet écrin de métal sert de support à un bel écran AMOLED de 1,43 pouce. On a de l’espace pour naviguer et on ne se casse pas les yeux à déchiffrer ce qu’il y a dessus.

Elle reste discrète malgré la taille de cette dalle grâce à un design épuré. Ce modèle ne possède pas de bague et les bords de la dalle sont incurvés. Elle convient très bien aux petits poignets.

La qualité est aussi au rendez-vous avec des couleurs vives et un niveau de luminosité élevé qui permet de l’utiliser en extérieur sans problème.

Installation et ergonomie

Dépourvue du Google Play Store, vous allez devoir passer par la Huawei App Gallery. L’opération est rapide et sans douleur. On télécharge dans un premier temps l’App Gallery de Huawei puis Huawei Santé.

Vous pouvez appairer la montre manuellement ou via un flash code (le flash code fonctionne mieux avec un smartphone Huawei).

Connectez-vous ensuite avec votre compte Huawei et un code de sécurité vous sera envoyé pour associer la montre. La Watch GT 3 est prête à l’emploi.

La Huawei Watch GT 3 tourne sous Harmony OS. Le système d’exploitation évolue dans le bon sens. Il est clair, simple et très agréable à utiliser. L’interface offre différents modes de navigation.

En faisant glisser l’écran à droite, on accède à des cartes personnalisées qui affichent différentes données comme le rythme cardiaque, le nombre de pas, la météo, etc. Elles peuvent être changées selon les besoins. Un glissement vers le bas donne accès aux notifications et un glissement vers la gauche aux applis récemment ouvertes.

La deuxième alternative est la navigation à l’aide de la molette. Elle donne accès à un nuage d’icones facilement identifiables qui rassemble toutes les applis de la montre. Un petit tour de roue et ils s’agrandissent pour être plus facilement atteignables. Elle sert aussi à faire défiler dans les menus de chaque applis sans toucher l’écran.

Sport et santé

Huawei a mis l’accent sur le volet santé. La Watch GT 3 est inséparable de l’appli Huawei Health. La montre fait office de coach personnel en vous monitorant en permanence. Elle relève en temps réel différentes constantes pour effectuer un suivi précis de votre métabolisme.

La Watch GT 3 est bardée de capteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress, votre température cutanée, le nombre de pas effectués, les calories dépensées, etc. Elle offre un tableau de surveillance complet de vos constantes.

A ce propos, elle embarque un nouveau capteur cardiaque TrueSeenTM 5.0+ encore plus précis grâce à 8 photodiodes. L’historique de toutes ces données est conservé et facilement consultable dans Huawei Santé.

Parallèlement, la montre propose 100 modes d’entraînements différents. Course à pied, le vélo, la randonnée, la natation, la corde à sauter et le ski, natation… Vous trouverez sûrement le sport qui vous convient.

La Watch GT 3 va encore plus loin avec des conseils personnalisés en analysant l’historique de la fréquence cardiaque et des autres données santé. Ces programmes sont destinés à vous faire progresser et à améliorer vos performances.

Des applications limitées

Outre le volet santé, la montre connectée accueille différentes applications. Pour le moment, il faut avouer que le catalogue reste assez restreint. On retiendra Petal Maps, l’outil de navigation de Huawei qui remplace Google Maps. L’appli doit d’abord être installée sur le smartphone.

Ca fait une deuxième application de navigation si vous n’avez pas un mobile Huawei. La fonction navigation doit être activée pour que le trajet s’affiche sur la montre sans avoir besoin de sortir son smartphone.

Pensez à baisser le son où à le couper car le haut-parleur de la montre est puissant. Il n’y a pas d’autre option disponible depuis la montre. En fait, l’appli est stockée sur le smartphone et la montre ne profite que d’une petite partie de ses fonctions.

On se consolera avec le GPS bi-bande qui offre une géolocalisation plus précise. Il montre son efficacité sur des terrains dégagés mais il a un peu plus de mal en ville.

Autre avantage de ce GPS, la montre permet d’enregistrer ses parcours. Comme le Petit Poucet vous ne vous perdrez jamais. La Watch GT 3 propose un mode qui permet de faire le tracé à l’envers et de revenir sur ses pas.

Compatibilité HarmonyOS

La Huawei Watch GT 3 est compatible avec les smartphones Android et iOS. Cependant, elle fonctionnera beaucoup mieux avec un smartphone Huawei. Nous l’avons testé avec un Smartphone Samsung Galaxy Note 20 et un Huawei Nova 9. Dans le deuxième cas l’expérience utilisateur est beaucoup plus fluide.

On prendra comme exemple les notifications. La montre peut en recevoir mais impossible d’y répondre. La Watch GT 3 se montre capricieuse pour les afficher si on ne possède par un smartphone Huawei. Elles arrivent un peu quand elles veulent alors qu’avec le Nova 9 tout est automatique et se fait naturellement.

C’est dommage car HarmonyOS est plein de ressources et la Watch GT 3 sait faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut répondre à des appels via la montre et même en passer grâce à son haut parleur et son micro. Il faut juste entrer ses contacts dans l’appli Huawei Santé et avoir son smartphone à proximité bien sûr. La montre n’est pas autonome.

Le lecteur de musique est aussi intéressant. Il permet de régler le volume sonore du smartphone et de passer à une autre piste. Il ne donne cependant pas accès à la liste de lecture stockée sur le smartphone.

Autre reproche, toutes les applications Huawei sont installées nativement sur un smartphone de la marque. Avec un appareil doté d’un autre OS, il faudra les installer ce qui fera forcément des doublons.

Une autonomie de compétition

La Huawei Watch GT 3 peut se vanter de posséder une autonomie au dessus de la moyenne. Elle tient 7 jours. C’est deux fois moins que le modèle 46 mm mais cela reste tout de même très au dessus des autres montres connectées avec les services Google. Si on prend l’exemple de la Samsung Galaxy Watch4 passée sous WearOS, elle ne dépasse plus la journée.

Celle de la Watch GT 3 varie tout de même selon ses habitudes. Une utilisation quotidienne et répétée des différents capteurs, du GPS ou des programmes sportifs fera diminuer cette autonomie mais il est vraiment difficile de l’épuiser. Elle ne s’éloigne jamais des 7 jours.

Ce qu’on en pense

Notre avis est partagé. La Huawei Watch GT 3 a deux visages. Elle est excellente en tant que tracker santé avec une panoplie de capteurs performants et de nombreuses options.

Les sportifs occasionnels comme assidus y trouveront forcément leur bonheur. Elle reconnaît un grand nombre d’activités et les entrainements sont faciles à mettre en place.

On est plus réservé sur le côté montre. La montre est compatible avec iOS et Android mais elle donne le meilleur d’elle même avec un smartphone Huawei. Le dialogue avec la montre et les applications est beaucoup plus fluide. Le manque d’applis se fait aussi toujours sentir même s’il y a du mieux.

C’est dommage car HarmonyOS est vraiment très agréable à manipuler. C’est simple et clair. Il demande juste encore un peu de maturation.

Au final, si vous cherchez une montre connectée chic et élégante avec des fonctions sportives et santé poussées, la Watch GT 3 est faite pour vous. C’est encore mieux si vous avez un smartphone Huawei.

