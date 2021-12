Oppo Air Glass – Les lunettes de réalité augmentée de Vegeta - IDBOOX

Oppo a dévoilé les Air Glass, un nouveau genre des lunettes de réalité augmentée qui rompent avec le format traditionnel.

A l’occasion des INNO Day 2021, Oppo a présenté des lunettes de réalité augmentée avec une forme totalement inattendue. Les Air Glass s’apparentent à une sorte de monocle qui s’ajuste sur le côté d’une monture de lunettes. Elles parleront certainement aux fans de Dragon Ball Z.

L’appareil est beaucoup moins ostensible et encombrant que les lunettes qu’on a pu voir jusqu’à présent comme les Google Glass. Elles sont discrètes, confortables et ne pèsent pas plus de 30 g.

Ce monocle augmenté se compose d’un écran avec une lentille placée entre deux couches de saphir et un projecteur micro-LED pas plus grand qu’un grain de café. Grâce à ce dispositif, les OPPO Air Glass affichent des informations en 16 ou 256 niveaux de gris.

La luminosité monte jusqu’à 1400 nits pour que les informations restent visibles en toute circonstance.

OPPO Air Glass – Des lunettes pour se transformer en Vegeta

Les Air Glass peuvent être couplées avec d’autres appareils OPPO. Combinées avec l’OPPO Watch 2, elles peuvent être contrôlées par les mouvements de la main. Elles reconnaissent aussi les mouvements de la tête qui peuvent commander l’ouverture ou la fermeture des notifications.

Ces lunettes augmentées peuvent aussi être contrôlées par la voix ou le toucher. Tous ces gestes serviront à piloter les applications qui accompagneront les lunettes dont une appli de navigation, de météo, de santé ou encore de traduction.

Cette dernière pourra détecter la voix d’une personne et automatiquement la traduire en l’affichant sur l’écran.

Au lancement, les Air Glass supporteront principalement les traductions chinois-anglais puis plus tard vers le japonais et le coréen. Les Air Glass peuvent aussi se transformer en téléprompteur, en affichant des textes tels que des discours ou des notes pour des présentations ou des réunions.

Les OPPO Air Glass sortiront au premier trimestre en Chine. Il faudra patienter pour le reste du monde.