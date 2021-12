Jeu-Concours Noël – 1 OPPO A16 à gagner ! - IDBOOX

Notre hotte dévoile ses cadeaux jusqu’au mois de janvier ! Pour ce nouveau jeu-concours, un smartphone OPPO A16 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. est à gagner !



Tentez votre chance pour gagner ce super smartphone du 14 au 19 décembre 2021 en partenariat avec OPPO.

A propos du Oppo A16

OPPO A16 fait partie de la série A, qui rend des technologies exclusives accessibles à tous. Il est compact (168,8 mm × 75,6 mm × 8,4 mm d’épaisseur).



Affichant des performances accrues et un design épuré, le smartphone est équipé d’un écran Eye Care HD+ (à faible lumière bleue) de 6,5 pouces. De plus, OPPO A16 est certifié IPX4.

La batterie de 5000 mAh permet de tenir le rythme toute la journée autant pour naviguer sur internet que pour prendre des photos grâce au triple capteur arrière.

Grâce à son triple objectif arrière, le OPPO A16 est capable de sublimer les clichés du quotidien et de décupler la créativité sans effort.

Ce smartphone est équipé d’un objectif principal de 13 MP, mais également d’un objectif Macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Il dispose aussi d’un capteur de 8 MP, pour des selfies réussis et des vlogs de qualité.

Ce mobile est doté de Couleurs IA, qui assure des couleurs plus vives et plus flatteuses tout en restant réaliste grâce à une analyse détaillée de la scène par l’IA.



OPPO A16 est un smartphone milieu de gamme qui plaira aux amateurs de smartphones compacts et performants.

