Oppo Find N – Oppo dévoile son smartphone pliable en vidéo - IDBOOX

Oppo poste sur les réseaux un teaser vidéo du Oppo Find N, son nouveau smartphone pliable. Tout ce qu’on sait déjà sur ce flagship.

La petite famille des smartphones pliables va bientôt s’agrandir avec l’Oppo Find N. Oppo a dévoilé son futur flagship à l’occasion des INNO Days. La compagnie a déjà fait plusieurs annonces retentissantes lors de cet évènement qui détaille toutes ses innovations.

Après la caméra rétractable et NPU (Neural processing Unit), Oppo nous parle maintenant de son smartphone pliable. Il ne s’agit pour le moment que d’un teasing. L’Oppo Find N sera dévoilé le 15 décembre.

Le constructeur nous fait saliver avec une vidéo postée sur les réseaux. L’Oppo Find N a demandé 4 ans de développement et 6 générations de prototypes avant d’aboutir à un produit digne d’être commercialisé.

Oppo Find N – Un nouveau concurrent pour Galaxy Z Fold 3

Oppo a opté pour une forme comparable à celle du Samsung Galaxy Z Fold 3. Il adopte le format portefeuille avec un écran à l’extérieur et l’écran pliable à l’intérieur.

L’Oppo Find N se distingue par sa taille plus compacte. Le smartphone est moins allongé que le Z Fold 3. Il se rapproche plus du format 4:3 lorsqu’il est déplié. Oppo espère ainsi le rendre plus maniable d’une seule main.

L’écran extérieur occupe toute la surface avant et on ne distingue pas la caméra Selfie. Le fond d’écran noir ne nous laisse aucun indice pour savoir si elle se trouve sous l’écran ou dans une perforation.

On n’en sait pas plus non plus sur celle de l’écran pliable. Le teaser nous fait tout de même entrevoir que le lecteur d’empreintes se trouve sur le côté et non sous la dalle. Il embarque également un appareil photo principal avec trois caméras.

Rendez-vous le 15 pour en savoir plus.

Jamais à court d’infos le serial leaker Onleaks a devancé Oppo en postant plusieurs visuels du smartphone.