Les jeux gratuits de juin sur PC, XBox, PlayStation ,Nintendo Switch, PC et mobiles - IDBOOX

Comme chaque mois, de nombreux jeux gratuits vous attendent sur toutes les plateformes. On fait le point pour le mois de juin.

XBOX – Les jeux gratuits

Les jeux Games With Gold à récupérer de manière permanente via le XBOX Live Gold (ou XBOX Game Pass Ultimate) sont :

– The King’s Bird (19,99 €) : Disponible du 1er au 30 juin

– Shadows: Awakening (29,99 €) : Disponible du 16 juin au 15 juillet

– NeoGeo Battle Coliseum (9,49 €) : Disponible du 1er au 15 juin

– Injustice: Gods Among Us (29,99 €) : Disponible du 16 au 30 juin

Xbox Game Pass Ultimate

Pour les abonnés au Game Pass Ultimate, de nombreux ajouts récents ont été faits au catalogue de jeux pour Android, XBOX One/Series X|S et PC.

Et

– The Wild at Heart (Cloud) ID@Xbox – Disponible

– For Honor (Cloud and Console) – 3 juin

– Backbone (PC) ID@Xbox – 8 juin

– Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 juin

– SnowRunner (Cloud, Console & PC) — Disponible

– Peggle 2 (Cloud) EA Play — Disponible

– Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville (Cloud) EA Play — Disponible

– Secret Neighbor (PC) ID@Xbox — Disponible

– The Wild at Heart (Console & PC) ID@Xbox — Disponible

– The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console & PC) — Disponible

– Knockout City (Console & PC) EA Play — Disponible

– Maneater (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — Disponible

– Conan Exiles (Cloud & Console) ID@Xbox — Disponible — Optimisé pour Xbox Series X|S

– Fuzion Frenzy (Cloud) — Disponible

– Joy Ride Turbo (Cloud) — Disponible

– MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox — Disponible

– Slime Rancher (PC) ID@Xbox — Disponible

– Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox — Disponible

– SpellForce 3: Soul Harvest (PC) — Disponible

Si l’info vous avait échappée, Grand Theft Auto V est également dispo dans le Game Pass depuis le 8 avril ! Vous n’êtes pas familier avec tous ces abonnements ? Pas de souci on va vous présenter tout cela.

– Xbox Live Gold : des jeux gratuits à récupérer chaque mois sur votre console XBOX

– Game Pass : un catalogue de jeux qui évolue régulièrement

– Xbox Game Pass PC : idem mais uniquement pour les jeux PC

– Game Pass Ultimate : il comprend TOUS les éléments susmentionnés : des jeux gratuits à récupérer chaque mois pour votre console et un catalogue de jeux pour PC et XBOX One et Series X|S et aussi sur smartphone via xCloud (plus d’une centaine) sur xcloud

– Et depuis le 10 novembre, le EA Play est gratuitement ajouté au Game Pass Ultimate. Il contient plus de 60 jeux Electronic Arts comme Fifa 20, Titanfall 2 ; Need for Speed Heat, Battlefield, Mass Effect, Les Sims pour PC, console et Android !

Cliquez sur ce lien pour prendre un Xbox Game Pass

PlayStation – Les jeux gratuits

Pour les abonnés au PlayStation Plus, 4 jeux les attendent sur PS4 et PS5 du 2 mars au 1er avril 2021 :

– Star Wars Squadrons (PS4)

– Operation : Tango (PS5)

– Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown (PS4)

Tout comme le Game Pass, d’XBOX, PlayStation a sa librairie de jeux en accès illimité et répondant au nom de PlayStation Now pour PC et console PS4/PS5. Voici donc les jeux qui ont récemment rejoint ce programme :

– The Witcher III: Wild Hunt (GOTY Edition) (jusqu’au 6 septembre 2021)

– Team Sonic Racing

– Sonic Mania

– Sonic Forces

– Virtua Fighter V

– Car Mechanic Simulator

– Slay the Spire (jusqu’au 6 décembre 2021)

Cliquez sur ce lien pour acheter un pass Sony PlayStation Now

Autre très grosse surprise : la PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’un catalogue de jeux accessibles gratuitement et sans frais pour les abonnés au PlayStation Plus UNIQUEMENT sur PS5 et la liste est plutôt très généreuse si vous n’avez jamais découvert les pépites de la PS4.

Jeux des studios de Sony

– Bloodborne

– Days Gone

– Detroit: Become Human

– God of War

– Infamous Second Son

– Ratchet and Clank

– The Last Guardian

– The Last of Us Remastered

– Until Dawn

– Uncharted 4: A Thief’s End

Jeux d’éditeurs et développeurs tiers

– Batman: Arkham Knight

– Battlefield 1

– Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

– Fallout 4

– Final Fantasy XV Royal Edition

– Monster Hunter: World

– Mortal Kombat X

– Persona 5

– Resident Evil 7 biohazard

Cliquez sur ce lien pour acheter un abonnement Sony PlayStation Plus

Les jeux gratuits Nintendo

En attendant la révélation de la future console de Nintendo dont les rumeurs se font de plus en plus nombreuses vous pouvez accéder à un large catalogue de jeux rétro via le Nintendo Online.

La liste complète est visible par ici

Cliquez sur ce lien pour prendre une abonnement Nintendo Switch Online

Suivez ce lien pour acheter une console Nintendo Switch

Epic Games Store

Enfin si jamais vous voulez profiter de jeux gratuits sur PC, Epic Games propose chaque semaine de nouveaux jeux en téléchargement. Actuellement on retrouve :

Among Us jusqu’au 3 juin 17h

Rendez-vous sur cette page pour les télécharger

Amazon Prime Gaming

Pour les abonnés à Amazon Prime, vous pouvez profiter de jeux gratuits sur la plateforme Prime Gaming avec ce mois-ci :

– Batman – The Telltale Series

– Newfound Courage

– Lost in Harmony

– BFF or Die

– Mugsters

– Spitkiss

Bon jeu à tous !