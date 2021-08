Windows 11 – Comment l’essayer sans l’installer ? - IDBOOX

Windows 11 fait de plus en plus parler de lui. Si vous avez envie de le découvrir avant sa sortie sans passer par la fastidieuse phase d’installation, on vous explique la marche à suivre.

Windows 11 promet de gros changements dans la façon de travailler et d’interagir avec son PC.

La version finale de l’OS de Microsoft n’arrivera pas avant le mois d’octobre de cette année mais il y a déjà plusieurs moyens d’en profiter. Découvrez la liste des PC compatibles ici

Windows 11 – Une sortie prévue en fin d’année

Le plus simple est de faire partie du programme Windows Insider. Si votre ordinateur est éligible, vous pouvez installer une version non finalisée via la fonction mise à jour.

Vous jouerez les bêta-testeurs et vous aurez la joie de découvrir les bugs pour les faire remonter à Microsoft. La stabilité de votre PC n’est pas garantie à 100%.

Dans le même genre, vous avez aussi la possibilité de télécharger l’ISO de Windows 11 pour faire une installation propre sur un PC sans faire une mise à jour à partir de Windows 10.

Dans ce cas-là, vous mettez la main sur l’OS complet mais il faut avoir un deuxième PC pour ne pas perdre ses données.

Windows 11 – Sans installation et sans prise de tête

Il existe une autre option pour goûter à Windows 11 sans se prendre la tête avec une installation. Le développeur Blue Edge a développé un site qui simule Windows 11.

Aucune installation n’est nécessaire, il suffit juste de cliquer sur ce lien et Windows 11 apparaitra comme par magie dans Chrome ou Edge.

Bien sûr, il ne s’agit pas du système d’exploitation dans son intégralité mais il donne une bonne idée de ce à quoi il faut s’attendre.

On peut naviguer dans l’interface, ouvrir le nouveau Menu Démarrer, lancer le navigateur Edge, lancer le Microsoft Store. Certaines applis marquées d’un point bleu sont également actives comme Notepad, le mail, le calendrier, la calculatrice, etc.

Le code est disponible sur github et d’autres fonctionnalités vont arriver.

Grâce à ce site vous pouvez vous familiariser avec le futur Windows et apprendre à le maîtriser avant sa sortie.

Cliquez sur ce lien pour découvrir Windows 11 sans l’installer