3000 ballons au Palais-Royal pour la Grande Cueillette de la Culture

Si vous êtes parisiens le 3 juillet, participez à la Grande Cueillette de la Culture au cœur des colonnes de Buren.

Le dimanche 3 juillet, l’association Culture and the City, qui célèbre cette année ses 10 ans et édite depuis 2014 le magazine Arts in the City, organise La Grande Cueillette de la Culture au Palais-Royal.

Grande Cueillette de la Culture – musées, spectacles photos et plus encore !

Les musées les plus iconiques de la capitale seront évidemment au rendez-vous à l’instar de l’incontournable musée du Louvre, du Centre Pompidou, du Petit Palais ou du mythique musée Grévin.



Parmi les invités, le public retrouvera également l’élégant musée Marmottan Monet, le délicieux musée de Montmartre ou le somptueux Palais Galliera mais aussi des institutions muséales plus confidentielles à l’image du musée de la Vie romantique ou du musée Jean-Jacques Henner.



Paris ne serait pas Paris sans ses nombreux théâtres, ses affriolants cabarets, son emblématique Moulin Rouge et sa Revue Féerie, l’immanquable comédie musicale du Roi Lion à Mogador et tant d’autres. Le Théâtre du Palais-Royal, le Théâtre des Variétés, le Grand Point-Virgule et l’Alhambra, pour ne citer qu’eux, compléteront les rangs des institutions mettant à l’honneur le spectacle vivant.



Que les amateurs de photographies se rassurent, ils pourront sans doute admirer les clichés d’Henri Cartier-Bresson à la Fondation qui porte son nom, s’évader face aux paysages à couper le souffle de Matthieu Ricard ou bien rougir devant les audacieuses photographies d’Araki.



Les amoureux du patrimoine se laisseront quant à eux séduire par l’appel de nos beaux monuments avec des billets d’entrée donnant accès aux plus riches institutions françaises, du Panthéon des Grands Hommes à l’Hôtel de la Marine, de la Conciergerie au Musée de Cluny tout juste restauré.

3000 ballons et 3000 cadeaux !

Un cadre époustouflant pour cet événement hautement symbolique et complètement gratuit ! Le concept est simple : un immense jardin de plus de 3000 ballons flottant au cœur des colonnes de Buren, chaque ballon donnant accès à un précieux cadeau culturel (uniquement pour les adultes).

Places d’expositions, invitations au théâtre, entrées dans les monuments… Il suffira de se saisir d’un ballon pour repartir avec un merveilleux cadeau. À vos marques, prêts, cueillez c’est à partir de 14H30 !