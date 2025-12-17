Cinéma coup de cœur de la semaine : Avatar, De Feu et De Cendres, Le film à éviter : LIK

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 17 décembre : Avatar : De Feu et De Cendres et LIK.
Le film à voir : Avatar : De Feu et De Cendres
Pour finir en beauté l’année cinématographique 2025, James Cameron nous propose cette troisième partie d’« Avatar ».
Cette fois, le cinéaste et producteur américain se penche sur les rapports riches et ambigus de la famille Sully tout en dévoilant des nouveaux décors majestueux.
« Ce chapitre explore un territoire inédit. Je crois qu’il va surprendre dans son évocation d’une grande sincérité des conséquences affectives des événements survenus dans« La voie de l’eau », le précédent opus », explique James Cameron.
On retrouve des créatures incroyables et des peuples fascinants, encore jamais vus dans l’univers d’ « Avatar ».
Comme dans les deux premiers épisodes, cette superproduction réunit tout ce que les millions de fans peuvent attendre : des scènes d’action impressionnantes, du spectacle grandiose et des personnages haut en couleurs dont les liens restent indéfectibles. Sans oublier une histoire qui émeut.
Dans son scénario, le réalisateur s’empare de thématiques universelles qui résonnent en chacun de nous et traversent toutes les cultures. Une chose est sûre : Avatar : De Feu et De Cendres est une totale réussite sur le plan visuel.
Si vous appréciez ce genre de longs métrages où les effets spéciaux irradient l’écran, vous ne serez pas déçus du voyage sur la planète Avatar.
Seuls hics : un récit quelque peu répétitif avec une intrigue qui tourne en rond et des dialogues parfois risibles. Et en dépit de sa durée, cette œuvre de James Cameron démontre la force du grand écran. Pour les fêtes de Noël, voilà un film-cadeau qui vous en mettra incontestablement plein la vue ! Retrouvez les livres autour du film ici
Avatar : De Feu et De Cendres, en salles le 17 décembre. Durée : 3 h 17
Le film à éviter : LIK
Sur le papier, cette production made in Bollywood avait de quoi attirer. En 2040, dans un monde ultra-connecté où les relations amoureuses sont contrôlées comme des contrats, une entreprise appelée LIK (pour Love Insurance Kompany) propose d’« assurer » les histoires d’amour pour éviter les peines de cœurs.
Pourtant, lorsqu’un jeune homme idéaliste tombe amoureux d’une femme qui rejette ce système, il remet tout en question. Peut-on vraiment protéger ou garantir l’amour ?
Hélas, le réalisateur indien Vignesh Shivan veut jouer sur tous les tableaux : comédie romantique, long métrage de science fiction, film musical et même thriller à la sauce indienne. Au final, tout est confus, mal construit et outrancier. Interminable et trop ambitieux sur le fond comme sur la forme, « LIK » déçoit du début à la fin. Pour « LIK »,
c’est…NON !
LIK, en salles le 17 décembre. Durée : 2 h 30
