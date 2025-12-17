Kindle – La fonction Ask this Book apporte l’IA pour une lecture sans Spoiler

Amazon lance une nouvelle fonctionnalité qui promet de transformer la manière dont les lecteurs interagissent avec leurs ebooks.
Nommée “Ask this Book” (Demander à ce livre), cette innovation est intégrée directement à l’application Kindle sur iOS.
Cette fonction ne concerne pour le moment, que les clients américains. Elle permet aux utilisateurs d’obtenir des réponses instantanées à leurs questions sur l’ouvrage qu’ils sont en train de lire.
La fin des interruptions et des Spoils
Combien de fois un lecteur s’est-il arrêté pour chercher une information sur un personnage ou un détail de l’intrigue, risquant de tomber sur un spoiler en ligne ? C’est précisément ce problème que “Ask this Book” vise à résoudre.
La fonctionnalité est simple. Il suffit de surligner un passage du livre acheté ou emprunté, et d’interroger le livre directement sur cette section ou sur le contexte de l’histoire.
Les réponses fournies par cette IA intégrée sont conçues pour être totalement exemptes de spoilers. Le système ne divulgue que des informations pertinentes jusqu’à la page où se trouve le lecteur, assurant ainsi une immersion complète et sécurisée.
Ask this Book – Une IA au service de la compréhension
Actuellement disponible pour des milliers de best-sellers en langue anglaise, “Ask this Book” est un outil puissant.
Il rappelle un détail oublié du scénario. Il permet de retrouver qui est un personnage secondaire mentionné plus tôt. Enfin, il aide à comprendre un terme ou une référence lié à l’univers du livre.
Si cette fonctionnalité est lancée en priorité sur l’application iOS, Amazon a déjà annoncé son intention de la déployer l’année prochaine sur les liseuses Kindle physiques ainsi que sur le système d’exploitation Android. On ne sait pas si la France en fera partie.
Après Recaps, ce développement illustre la volonté d’Amazon d’utiliser l’IA pour améliorer l’expérience de lecture, en faisant de la liseuse un outil plus intelligent et interactif.