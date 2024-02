BookBeat – Le livre audio en croissance en Suède et à l’étranger

Bookbeat a communiqué ses chiffres pour l’année 2023. La plateforme de livres audio en streaming annonce un chiffre d’affaires en hausse et une forte croissance des abonnés.

En 2023, le CA de l’entreprise suédoise atteignait les 100 648 818 euros. Cela représente une hausse de 28% en Suède et à l’étranger.

Le nombre d’abonnés payants à la plateforme de livres audio est de 915 000 (+200K versus 2022.).



La société a déclaré que plus de 70 % de ses revenus provenaient des marchés internationaux en dehors de la Suède.



Les abonnés dépensent en moyenne 134 euros sur une année et sont plutôt jeunes, entre entre 25 et 34 ans. En 2023, Bookbeat a reversé aux éditeurs et aux auteurs plus de 200 000 000 d’euros.

