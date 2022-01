Bookeen Diva – Empruntez des livres numériques de 600 bibliothèques via la liseuse ! - IDBOOX

Bookeen continue son chemin et améliore toujours plus d’ouverture pour l’accès à la lecture numérique.

Le constructeur français propose aujourd’hui une solution qui va plaire aux bibliothèques mais surtout aux lecteurs.



La dernière mise à jour logicielle de la liseuse DIVA et DIVA HD est une petite révolution. Désormais, vous pouvez télécharger directement vos ebooks empruntés dans plus de 600 bibliothèques à travers la France.

Faciliter l’accès à 600 bibliothèques publiques !

Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) est en plein essor. En 2021, 1 million d’emprunts ont été effectués et plus de 250 000 ebooks sont disponibles. Avec cette fonction, l’accès aux catalogues numériques de bibliothèques va être grandement facilité !



Nous vous expliquerons dans un prochain article comment procéder étape par étape à la synchronisation de l’emprunt des livres.

Mais sachez que Bookeen propose dès aujourd’hui à ses utilisateurs la possibilité de synchroniser leurs livres empruntés dans 600 bibliothèques en France(la liste ici). Cette action est possible directement sur liseuse de la gamme DIVA (lire notre test ici) ainsi que sur l’application Android Bookeen et sur la liseuse Notéa (lire notre test).

Quelles sont les possibilités de cette fonctionnalité ?

La mise à jour permet d’effectuer de nombreuses choses quand on emprunte un livre numérique dans une bibliothèque publique.



Vous pouvez lire, consulter et prolonger la durée de prêt ou rendre des livres directement à partir de la liseuse. Les livres empruntés apparaissent sur la liseuse, au même titre que les livres achetés ou ajoutés manuellement.

De plus, Bookeen utilise la DRM « User Friendly » LCP (Digital Rights Management Licensed Content Protection). Elles passent par l’API APP, une interface pour l’échange d’informations avec le portail de la bibliothèque qui assure une expérience utilisateur fluide.

Vous n’avez pas votre liseuse Diva ? Cliquez ici