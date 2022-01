Comment emprunter des ebooks dans votre bibliothèque municipale via votre liseuse ? - IDBOOX

Bookeen a annoncé qu’il facilitait l’accès à la lecture numérique et à l’emprunt des livres numériques dans les bibliothèques municipales et les médiathèques à partir de votre liseuse.



Plus de 600 bibliothèques participent à ce programme (lire notre article).

Si vous avez une liseuse Bookeen Diva ou Diva HD, une liseuse Notéa ou l’application Android Bookeen sur votre smartphone ou votre tablette, voici comment procéder ?

Tuto pour emprunter et rendre des livres numériques dans les bibliothèques

-Assurez-vous que votre bibliothèque fait bien partie du programme la liste ici.



-Sur votre liseuse Rendez-vous sur ”Mon compte”, puis cliquez sur ”Prêts en bibliothèque”.

-Une fois sur cette interface choisissez ”ajouter une bibliothèque”.

-Saisissez dans la zone de recherche le nom de votre bibliothèque ou cliquez sur ”Recherche avancée” pour une recherche plus précise.



Après avoir renseigné votre bibliothèque, ajoutez vos identifiants de votre bibliothèque.

-Cliquez ensuite, sur “Synchroniser les prêts”. L’identifiant peut être une adresse mail ou le numéro de carte abonné.



Patientez quelques instants lors de la synchronisation. Une fois la synchronisation terminée, le message ci-dessous apparaît. Voici la signification des messages suivants :

-Livres ajoutés : le nombre de livre ajoutés à votre bibliothèque depuis la dernière synchronisation.

-Emprunts en cours : le nombre de livres actuellement empruntés dans votre bibliothèque.

-Livres en erreur : Certains livres peuvent être incompatibles avec la DIVA, par exemple les livres audio.

Votre bibliothèque est désormais ajoutée et synchronisée à votre liseuse !

Comment accéder aux livres numériques empruntés ?

Une fois passée la première étape, vous allez pouvoir lire les ebooks empruntés. Pour les trouver facilement voici comment procéder.



-Rendez-vous sur la bibliothèque de votre liseuse.

-Utilisez l’option filtre et sélectionnez « livres empruntés ».

-Téléchargez, le ou les livres que vous avez empruntés d’un simple clic .

Comment rendre le livre numérique emprunté ?

Sur la page de description du livre, vous avez accès à la date de début et de fin d’emprunt.

Vous pouvez rendre ou prolonger le prêt de votre livre et également donner une note et publier votre avis. Utilisez le bouton correspondant en fonction de l’action que vous voulez mener.