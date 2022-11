Centenaire de la mort de Marcel Proust – 3 évènements inédits à ne pas manquer

A l’occasion du centenaire de la disparition de Marcel Proust, voici trois rendez-vous à ne pas manquer pour mieux communier avec le célébrissime auteur de “A la recherche du temps perdu”.



Nous avons sélectionné trois évènements intéressants qui vous feront vibrer au son des mots de Marcel Proust, le 18 novembre !

Rendez-vous à la gare Saint Lazare pour une dictée

A vos claviers et vos stylos, plusieurs textes de l’écrivain, qui est l’un des plus étudiés, commentés et cités dans le monde entier, seront lus par Rachid Santaki et ses invités « surprises » . RDV sur la terrasse de la gare parisienne au départ des trains de 13 à 17h avec France Culture.

Une lecture intégrale du Temps retrouvé

Au Musée national Jean-Jacques Henner, assistez à la lecture du dernier tome de La Recherche du temps perdu par le comédien Ivan Morane.



À la minute même où cela fera cent ans que Marcel Proust a rendu son dernier souffle, le 18 novembre à 16h, Ivan Morane débutera la lecture intégrale du Temps retrouvé. Cela représente 16h de lecture qui s’achèveront le dimanche 20 novembre à 16h.

L’exposition Marcel Proust gratuite à la BnF

Pour commémorer le centenaire de la mort de Marcel Proust dont elle conserve la quasi-totalité des manuscrits, la Bibliothèque nationale de France ouvrira gratuitement les portes de son exposition consacrée à la fabrique d’À la recherche du temps perdu.

Vendredi 18 novembre 2022, le public pourra découvrir gratuitement les quelque 370 pièces

(manuscrits, tableaux, photos, objets, costumes) qui racontent l’histoire de ce chef-d’œuvre de la littérature universelle.



Et si vous voulez conserver un autre souvenir de l’écrivain, n’oubliez pas qu’un timbre à son effigie est disponible (lire notre article).