Elle sillonne San Francisco à vélo et offre des livres aux passants

Alicia Tapia vit à San Francisco. Passionnée de livres elle a un jour une idée.



En 2013, elle prend un vélo et commence à se promener en ville. Elle a dans son panier plusieurs livres qu’elle propose aux passants gratuitement.



Depuis, Alicia Tapia s’est inspirée de ce professeur d’espagnol colombien qui parcourt les villages de son pays à dos d’âne pour offrir de la lecture gratuite aux habitants.

Prenez un livre, LISEZ !

Face au succès de son initiative, la jeune femme décide de développer cette bibliothèque mobile.

Baptisée Bibliobicicleta, elle lance une campagne Kickstarter pour financer les évolutions de son projet et ça marche !



Aujourd’hui son vélo est affublé d’un trolley qui fait près de 1,50 mètre de long. Les lecteurs et curieux sont au rendez-vous ! Pour elle, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des centaines d’ouvrages sur son vélo, le plus important c’est que ces bouquins donnent envie aux passants.



« Prenez un livre, LISEZ ! » tel est son message. Elle donne ses rendez-vous sur Instagram et se poste à des endroits stratégiques de la ville : l’hôtel de ville, le marché fermier, le Presidio et l’intersection de Haight-Ashbury, pour n’en nommer que quelques-uns.



Encore une fois, Bibliobicicleta est une belle histoire, cette initiative mérite d’être saluée au même titre que les boites à livres, ou le rendez-vous des bibliothécaires dans des lavomatiques !

Source