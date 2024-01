En 2024 Astérix fête ses 65 ans, le programme des réjouissances gauloises !

Par Toutatis, Astérix et sa bande fêtent leurs 65 ans en 2024. Pour l’occasion, les Editions Albert René proposent des rendez-vous incroyables pour fêter dignement Astérix, Obélix et compagnie !

Découvrez le programme de janvier à décembre 2024 c’est énoooooooorme !

Astérix – La potion magique qui ne s’épuise pas !

Depuis sa première apparition en 1959, Astérix rassemble les lecteurs de monde entier et de toutes les générations.

Un véritable prodige que l’on doit à ses créateurs : les géniaux René Goscinny et Albert Uderzo.

Des millions d’exemplaires se sont écoulés au fil des ans et Astérix ne prend pas une ride. Pour preuve le dernier album L’iris Blanc paru en octobre caracole en tête des ventes de livres pour 2023 avec 1 613 705 exemplaires d’albums vendus.

Les festivités pour les 65 ans d’Astérix

A la manière d’un banquet pantagruélique, les équipes ont imaginé un programme qui promet de jolis moments de lecture, de découverte et d’amusement.

Voici une petite mise en bouche de ce qui vous attend !

En janvier

Dès le 17 janvier. Pour débuter cette année anniversaire, les lecteurs d’Astérix retrouveront l’album d’Astérix le Gaulois dans une version inédite incluant un dossier de 16 pages sur la création de l’album. Cliquez ici ou Cliquez ici

L’édition luxe sort en même temps. Les collectionneurs s’offriront l’album en grand format et en couleur, accompagné de l’intégrale des planches originales encrées par Albert Uderzo et d’un dossier exclusif de 32 pages sur les coulisses de l’album. Cliquez ici ou Cliquez ici

Au mois de juin

Le 5 juin, Astérix aux Jeux Olympiques ressortira également en édition luxe spéciale 65 ans, avec un dossier de 32 pages actualisé.

Deux autres titres feront aussi l’objet d’une réédition dans ce magnifique format : Le Domaine des dieux et Astérix chez les Belges.

En octobre

A partir du mois d’octobre. Le public découvrira Astérix le voyage immersif à l’Atelier des Lumières.

Cette expérience visuelle et sonore immersive, entraînera les visiteurs à la suite d’Astérix, Obélix et Idéfix, dans une folle virée.



Le jour de l’anniversaire d’Astérix sera inaugurée au Musée Grévin une scène rendant hommage à notre trio de choc. Attendez-vous à voir Astérix, Obélix et Idéfix envoyer valser du romain !



30 octobre publication de l’Art Book dans un étui anniversaire. Pour la première fois, une version accessible à tous permettra aux fans de se plonger au cœur du processus créatif de cet album mythique ! Dans un étui au format 218 x 287 mm, deux livres brochés en vis-à-vis avec :

-À gauche, l’intégralité du scénario tapuscrit (synopsis et découpage) tapé à la machine par René Goscinny

-À droite, les 44 planches originales dessinées et encrées par Albert Uderzo.

Décembre et après

En décembre, Idéfix et Cie à Bruxelles, l’exposition. À l’instar de ses maîtres, Idéfix va avoir droit pour la première fois à sa propre exposition au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles.

Avec le CNES. Après ASTÉRIX, le premier satellite français lancé autour de la Terre en 1965, il manquait donc son petit chien, IDÉFIX !

Lancé par le CNES en 2024, le rover IDÉFIX partira beaucoup plus loin puisqu’il va tenter l’exploit de se poser en 2027 puis de rouler pendant 100 jours à la surface de Phobos, l’une des deux petites lunes de Mars.



Au Parc Astérix attention ça envoie du lourd et du nouveau : La Tour de Numérobis, une comédie musicale inédite : C’est du Délire ! De nouveaux personnages, un nouveau char pour le Défilé Gaulois… Cliquez ici

Et à partir de 2025, Les Éditions Albert René s’associent à Netflix et Alain Goldman pour développer la toute première série animée basée sur la célèbre bande dessinée.

