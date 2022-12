Le Top 50 par volume des mangas vendus au Japon en 2022

Jujutsu Kaisen, ONE PIECE, SPYxFAMILY, découvrez le top 50 des mangas les plus vendus au Japon durant toute l’année 2022.

L’année 2022 touche à sa fin. Il est temps de faire le bilan des meilleures ventes de manga au Japon. Les ventes sont toujours aussi phénoménales. Oricon a sorti différentes statistiques sur les mangas les plus appréciés par les japonais. Ce classement reflète les ventes par volume et non pas par série.

Les poids lourds comme Jujutsu Kaisen, One Piece ou encore SPYxFAMILY occupent la majeure partie de ce top 50 de l’année 2022. Les ventes sont pour la majorité liées à l’actualité des sorties. Certains volumes n’ont pas encore vu le jour en France.

Jujutsu Kaisen prend la première place avec 2 110 599 exemplaires vendus du tome 18. OnePiece 101, 103 et 102 s’emparent des trois places suivantes. Il faut descendre à la 11ème place pour découvrir le numéro 25 de Tokyo Revengers avec 1 204 451 copies écoulées.

Le Top 50 par volume des manga vendus au Japon en 2022

01. Jujutsu Kaisen 18 – 2.110.599

02. ONE PIECE 101 – 2.007.590

03. ONE PIECE 103 – 1.976.427

04. ONE PIECE 102 – 1.946.333

05. Jujutsu Kaisen 19 – 1.839.622

06. SPYxFAMILY 9 – 1.798.542

07. ONE PIECE 104 – 1.609.752

08. Jujutsu Kaisen 20 – 1.563.314

09. SPYxFAMILY 10 – 1.367.092

10. SPYxFAMILY 08 – 1.230.355

11. Tokyo Revengers 25 – 1.204.451

12. Tokyo Revengers 26 – 1.102.081

13. Tokyo Revengers 27 – 1.024.112

14. Tokyo Revengers 28 – 932.644

15. SPYxFAMILY 7 – 921.429

16. SPYxFAMILY 4 – 918.547

17. SPYxFAMILY 5 – 910.915

18. SPYxFAMILY 6 – 904.190

19. My Hero Academia 33 – 868.511

20. Kaiju No. 8 5 – 834.159

21. Tokyo Revengers 29 – 824.288

22. SPYxFAMILY 1 – 803.288

23. My Hero Academia 34 – 789.640

24. SPYxFAMILY 2 – 775.092

25. SPYxFAMILY 3 – 760.424

26. Kaiju No. 8 T6 – 731.886

27. Kingdom 64 – 722.889

28. Jujutsu Kaisen 17 – 721.792

29. HUNTERxHUNTER 37 – 721.080

30. My Hero Academia 35 – 717.645

31. Kingdom 65 – 694.726

32. My Hero Academia 36 – 655.917

33. Kingdom 66 – 601.263

34. Kaiju No. 8 T7 – 592.524

35. Do Not Say Mystery 10 – 571.735

36. That Time I Got Reincarnated as a Slime – 554.414

37. Chainsaw Man 12 – 543.908

38. That Time I Got Reincarnated as a Slime 20 – 542.353

39. Jujutsu Kaisen 0 – 524.296

40. World Trigger 24 – 520.321

41. That Time I Got Reincarnated as a Slime 21 – 515.380

42. Do Not Say Mystery 11 – 497.362

43. Takopi’s Original Sin 1 – 495.940

44. Detective Conan 101 – 495.306

45. Takopi’s Original Sin 2 – 453.737

46. One Punch Man 24 – 449.186

47. Jujutsu Kaisen 16 – 447.010

48. The Apothecary Diaries 9 – 444.134

49. World Trigger 25 – 435.723

50. Kingdom 63 – 407.453

Via