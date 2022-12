Des idées cadeaux high-tech de qualité pour Noël à moins de 65€

La course aux cadeaux de Noël n’est pas terminée. Découvrez nos idées cadeaux tech de qualité à tout petit prix.

Si vous êtes en manque d’inspiration pour les cadeaux de Noël et que vous avez un budget serré, découvrez notre sélection de cinq cadeaux high-tech à moins de 65€. Pas la peine de vous ruiner pour faire plaisir avec ces idées cadeaux insolites, de qualité et rigoureusement indispensables.

Les prises connectées Konyks Priska USB

Cela fait longtemps que nous sommes des adeptes des ampoules et des prises connectées Konyks chez IDBOOX. Ces appareils se caractérisent par une rapidité de connexion et une facilité d’utilisation. Konyks fait évoluer ses prises avec deux nouveaux modèles. Ils se pilotent tous les deux via l’application en Wifi et en Bluetooth mais aussi avec Alexa, Google Home et les raccourcis Siri.

La Priska USB se compose d’un boitier avec une branchement 230V classique et de deux prise USB-A. Elles sont situées de chaque côté du boitier. On peut par exemple brancher des smartphones et programmer l’arrêt du chargement pour ne pas user la batterie. Un compteur de consommation permet également de visualiser la consommation en directe pour faire des économies d’énergie.

La prise connectée Konyks Priska USB est vendue 29,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.

La Priska Duo Easy est une prise connectée double de 16 ampères maximum. Chaque prise peut être pilotée ou programmée indépendamment. Connexion Wifi, contrôle vocal, compteur de consommation, elle bénéficie des mêmes fonctions que la Priska USB.

La prise Duo Easy est vendue 29,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.

realme Buds Air 3 avec ANC pour moins de 50€

Les écouteurs realme Buds Air 3 sont la preuve qu’il ne faut pas se fier au prix d’un appareil. Les realme Buds Air 3 coûtent 63€ et ils sont dotés d’un système de réduction du bruit active. Il atténue les bruits ambiants qui vous agressent d’une intensité allant jusqu’à 42dB. Oubliez les bruits de la circulation et concentrez-vous sur votre musique.

Avec un poids de 4,2g chacun, les écouteurs se révèlent agréables à porter même après une longue période d’utilisation.

Concernant la qualité audio, Buds Air 3 préfèrent un son lourd. Les aigus se font très discrets. Ils se concentrent sur les graves et les médiums. L’ensemble donne une impression de puissance avec un son clair.

Les écouteurs offrent un peu plus de 5 heures d’autonomie avec l’ANC activé et 7 heures sans réduction de bruit. Le boitier de recharge augmente la durée à respectivement 22 heures et 30 heures de plus.

Les realme Buds Air 3 sont vendus 63€. Suivez ce lien pour les acheter.

Wiz kit de démarrage pour connecter ses luminaires simplement

Wiz appartient désormais à Philips Hue mais la marque continue à se développer indépendamment en proposant des produits et des fonctions inédites. Le kit de démarrage est un bon moyen de faire découvrir les joies et l’intérêt des ampoules connectées.

Ce pack contient deux ampoules LED couleur de 60W et une télécommande. Elles se commandent également avec Alexa, Google Assistant et Apple Homekit. Outre la facilité d’utilisation et leur petit prix, les ampoules Wiz ont un autre avantage.

La compagnie a développé une nouvelle application. Grâce à Wiz V2 on peut profiter de la fonction SpaceSens. Elle contrôle automatiquement la lumière en détectant les vibrations créées par les déplacements au sein d’une pièce directement via le signal Wi-Fi, et ce, sans avoir recours à des capteurs de mouvement. Les lumières s’éteignent automatiquement dès qu’on sort d’une pièce.

Le kit de démarrage Wiz est vendu 39,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi Smart Band 7 – L’incontournable bracelet connecté

Le Xiaomi Smart Band 7 est la star des bracelets connectés. Cette nouvelle version s’améliore. Son écran AMOLED s’agrandit de 25% pour une meilleure visibilité. Cette dalle de 1,62 pouce le rend bien plus confortable à utiliser.

On peut lire les notifications et naviguer dans l’interface beaucoup plus facilement. Il ne faut pas se fier à ses 26g, le Xiaomi Smart Band 7 est plein de ressources. Vous pourrez surveiller votre SpO2 ou votre fréquence cardiaque pendant vos entraînements. Le bracelet intègre plus de 110 modes de sport.

Le Smart Band 7 gagne 44% d’autonomie par rapport à l’ancien modèle. Il tient 14 jours en utilisation normale et 9 jours en intensif.

Le Xiaomi Smart Band 7 est vendu 47€. Cliquez ici pour l’acheter.

Oppo Chargeur allume-cigare 80W – La recharge super rapide dans la voiture

Vous possédez une voiture et un smartphone ? Ce gadget est rigoureusement indispensable. Oppo a conçu un chargeur pour smartphone qui se branche sur l’allume cigare de votre voiture. Jusque-là, il n’y a rien d’exceptionnel sauf qu’il s’agit d’une recharge SuperVooc 80W. Vous pouvez recharger votre smartphone en deux tours de roues et trois coups de volant.

Ce chargeur est compatible avec les allume-cigares classiques. On peut brancher dessus un câble USB-C ou USB-A. Il intègre un système intelligent de gestion de la température pour éviter les surchauffes.

Ce chargeur allume-cigare 80W est vendu 41€. Suivez ce lien pour l’acheter.

