Des mini liseuses e-ink interactives en guise de cartel dans des musées - IDBOOX

Pour inciter les visiteurs à interagir avec les œuvres présentées au Leicester Museums & Galleries, l’institution a mis en place des cartels un peu particuliers.

Quand vous vous rendez dans un musée, vous vous référez certainement aux cartels imprimés disposés à côté des œuvres.



Leicester Museums & Galleries va plus loin. Le musée a disposé dans certaines de ses expositions des petites liseuses qui permettent aux visiteurs de voir les avis d’autres visiteurs sur les œuvres admirées lors du parcours de l’expo.

Des petites liseuses pour cartels comment ça marche ?

Le principe est plutôt sympathique. A côté du cartel traditionnel, est disposée une petite liseuse à encre électronique. C’est le même principe qu’une liseuse Kindle ou Kobo.



Leicester Museums & Galleries demande aux visiteurs de partager leurs réflexions suite à leurs visites en vue d’afficher les commentaires sur les étiquettes numériques.

Pour cela, ils passent par un site web. Ils sont invités à écrire jusqu’à 100 mots sur les œuvres, qui peuvent inclure des opinions, des sentiments et des souvenirs.

Une fois les commentaires saisis, et modérés en interne, ils s’affichent sur ces petites liseuses. Les nouveaux visiteurs peuvent alors les consulter. D’un Tap sur l’écran ils accèdent à tous les avis.



Pour le moment, le concept est expérimental et s’il séduit les amateurs, il sera développé à plus grande échelle.

En 2012 le Labo BnF avait mis en place les prémices de ce concept.