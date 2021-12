Les lauréats du Prix littéraire de la Société Centrale Canine

La Société Centrale Canine a dévoilé lundi soir, les lauréats de son Prix Littéraire.

La remise des prix pour l’édition 2020 n’ayant pas eu lieu pour cause de pandémie, ce sont 6 prix littéraires (au lieu de trois) qui ont été décernés.



Ce prix récompense les meilleurs livres francophones mettant en exergue les relations entre l’Homme et le chien. Roman, ouvrages pratiques ou documentaires, livres jeunesse, le chien est célébré au travers du livre !

C’est dans le très bel Hôtel Guénégaud (Musée de la Chasse et de la Nature) que les lauréats ont été annoncés.

Catégorie Roman

Bout d’chien de Patrick Breuzé, publié aux éditions les Passionnés de bouquins.

Un chien dans la ville d’Ophélie Grevet, aux Éditions La route de la Soie.

Catégorie documentaire et technique

G.É.R.E.R l’éducation et le comportement de votre chien, de Sylvia Masson paru aux éditions No Ledge

Callie : une chienne de rouge en montagne de Jacques Puthod

Catégorie Jeunesse

Monsieur chien de Séverine Vidal et Laurent Simon, publié aux Éditions Mango jeunesse.

Les Chiens pirates de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, publié aux Éditions L’école des loisirs.

Les mentions spéciales

Mon chien me conduira-t-il au Paradis ? de Xavier Loppinet aux Éditions du Cerf

Le chien thérapeute de Frédéric Almendros aux Éditions Favre

Voyage sous la constellation du chien d’Amandine Lambert aux Éditions Maïa

Le chien de vènerie de Pierre Astié (Auto-édition)

Mes Chiens de Patrick Vincelet aux Éditions Glyphe

La fabrication des chiens d’Agnès Michaux aux Éditions Belfond

Le chien de Virginie Jobé-Truffer aux Éditions Grenouille

Bon chien ! de Baba, Tartuf et Lapuss’ aux Éditions Kennes

Mes beaux sapins de Rascal et Peter Eliott aux Éditions L’école des loisirs

