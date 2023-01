Les temps forts des Nuits de la Lecture 2023

Les Nuits de la Lecture se tiendront partout en France du 19 au 22 janvier 2023.



Le CNL a communiqué sur les temps forts de ce rendez-vous incontournable qui existe depuis 7 ans.

Les Nuits de la Lecture 2023 ont pour thème « La peur ». Le programme est riche et varié et voici quelques moments qui promettent de belles découvertes.

Rendez-vous dans les Catacombes de Paris le jeudi 19 janvier en présence de la marraine de la 7e édition, Marie Darrieussecq pour le lancement des festivités.

Des rendez-vous à Paris

Le vendredi 20 janvier, le musée d’Orsay, qui participe pour la première fois à l’événement, proposera une nocturne exceptionnelle avec une visite théâtralisée de l’exposition « Edvard Munch. (lire notre article sur l’expo)

Le samedi 21 janvier en fin d’après-midi, le public a rendez-vous aux cimetières du Père Lachaise et de Montmartre pour des déambulations littéraires. L’occasion de (re)découvrir les textes d’écrivains inhumés en ces lieux, en partenariat avec Bibliocité.

Malakoff Scène nationale sera le lieu d’une soirée mêlant littérature et cinéma, avec les autrices Mathilde Forget, Polina Panassenko et Olivia Rosenthal le samedi.



Une table-ronde autour de la bande dessinée féministe avec les autrices Elene Usdin, Lisa Mandel et Nine Antico et animée par Marie Darrieussecq sera organisée en écho aux derniers jours de l’exposition « Parisiennes citoyennes ! au musée Carnavalet le dimanche 22 janvier. (lire notre article sur l’expo)

Bien entendu, les animations ne se cantonnent pas à Paris découvrez les temps forts près de chez vous ici, tout est gratuit !