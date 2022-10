Exposition Parisiennes Citoyennes – Des histoires de Meufs !

Jusqu’au 29 janvier 2023, le musée Carnavalet (Paris) met à l’honneur les femmes. L’exposition Parisiennes Citoyennes est une plongée dans les engagements pour l’émancipation des femmes de 1789 aux années 2000.

Ce sujet n’a jamais été traité ainsi ni dans les livres et encore moins dans une exposition. Combats des femmes, droit de vote, égalité salariale, position des femmes dans la vie sociale et culturelle, le droit à disposer de son corps… Ces sujets et plus encore sont traités dans l’exposition Parisiennes Citoyennes.

Le parcours de l’exposition suit un fil chronologique qui commence avec la revendication du « droit de cité » pour les femmes, pendant la Révolution, et se clôt avec la loi sur la parité, en 2000.

La force du collectif

Plutôt que de mettre en lumière uniquement des femmes célèbres, l’exposition s‘attache à montrer la force du collectif.

Au fil des années, des centaines de milliers de femmes ont contribué à l’émancipation de la Femme. Ces « histoires de Meufs » terme employé dans le parcours, sont toutes pertinentes.

L’accrochage mêle archives, objets militants et les arts pour évoquer ces engagements multiples pendant deux siècles.

Parisiennes Citoyennes ! Une expo foisonnante

Plus de 300 objets et de nombreux documents, bien souvent inédits, contribuent à expliquer au visiteur ce trajet mené par les femmes pour leur émancipation. La scénographie intimiste et les dispositifs numériques permettent une immersion dans cette partie de notre histoire.



Simone de Beauvoir, Joséphine Baker, Niki de Saint Phalle, Gisèle Halimi, Simone Veil … sont aussi présentes et nous entraînent dans une ambitieuse traversée historique.

Parisiennes citoyennes est une exposition d’utilité publique à voir absolument qu’on soit homme, femme ou non genré !

