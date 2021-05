LiberClick - Des affiches aux arrêts de bus pour télécharger et écouter des livres - IDBOOX

Liber Liber œuvre en Italie pour rendre l’accès à la lecture plus facile. L’objectif est d’inviter les romains à renouer avec le plaisir de lire.

L’organisation a déployé à Rome un projet numérique dans la rue.

200 affiches placées sur les abris-bus de la ville et dans 8 trains métropolitains proposent de la lecture avec Liberclick.

Chaque affiche montre plusieurs dizaines de couvertures de livres. Des livres numériques, audio. Il y a de la lecture classique et des lectures courtes à choisir en fonction de son trajet.



Le citadin, n’a qu’à scanner la couverture du livre qu’il a envie de lire et c’est parti pour un temps de lecture gratuite en toute liberté.



Pour Liber Liber, cette initiative est une occasion extraordinaire de rapprocher les lecteurs de la lecture. En France, de nombreuses initiatives vont dans le même sens avec, par exemple, Short Edition et BiblioMobi.