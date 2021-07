Livre en vie – Un programme TV qui prend le pouls des français sur leur rapport à la lecture - IDBOOX

Franceinfo canal 27 et le Centre national du livre (CNL) proposent cet été de partir à la rencontre des Françaises et des Français pour découvrir leur rapport à la lecture.

Cette émission n’est pas sans rappeler les vidéos redécouvertes par l’INA et diffusées dans les années 60. Les Français étaient interrogés au cours de micro-trottoir sur leur rapport aux livres (voir ci-dessous)



À la faveur de la « lecture, grande cause nationale » souhaitée par le Président de la République, le CNL a décidé de prendre à nouveau le pouls du livre et de la lecture, en recueillant avec la journaliste Anne-Marie Revol, une multitude de témoignages de Françaises et de Français, dans des lieux de la vie quotidienne (au marché, à la laverie, au café, sur le parvis d’une gare et à nouveau au salon de coiffure !), avec pour ambition de donner voix et vie à toutes les habitudes et pratiques de lecture.