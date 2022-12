Livres audio – BookBeat débarque en France

La France attire de plus en plus en plus les plateformes proposant des livres audio.



Après Sorytel, arrivé en septembre, c’est au tour de BookBeat d’investir le marché français du livre audio.

BookBeat entre par la grande porte

C’est le 13ème marché local que la plateforme de streaming investit. Pour la France, BookBeat a travaillé sur une offre spécifique a déjà signé un partenariat stratégique avec le leader de l’édition en France, le groupe Hachette Livre.

« Nous sommes ravis de faire nos premiers pas en France, le marché a montré une croissance intéressante ces dernières années et nous pensons que ce n’est que le début d’une longue aventure vers la croissance. Comme tout marché sur lequel nous entrons, nous souhaitons établir une relation durable avec les éditeurs et travailler ensemble vers une croissance viable sur le long terme. Notre objectif sera de développer les habitudes d’écoute et d’étendre le marché. Nous sommes curieux d’en apprendre plus sur ce marché et je suis certain que BookBeat contribuera à son développement pour les années à venir » déclare Niclas Sandin, CEO de BookBeat.

Audiolib, l’éditeur spécialisé en livres audio du groupe Hachette leur fait déjà confiance et c’est une caution importante.



Des forfaits horaires

La plateforme propose des abonnements qui donneront accès à 10, 30 et 50 heures d’écoute à partir de 7,99€. Cette offre exclusive au marché français a été développée pour assurer une rémunération équitable à tous les acteurs de l’industrie.

L’acteur suédois ne prévoit pas de produire de livres audio en français pour le moment. Il se concentrera sur la promotion des livres audio des éditeurs.

BookBeat revendique 700 000 utilisateurs payant par mois.

