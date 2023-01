Nuits de la lecture 2023 – Que faire à Paris ?

Les Nuits de la Lecture débutent le 19 janvier. Pour cette 7e édition, des milliers d’évènements sont prévus jusqu’au 22 janvier partout en France.

A noter que vous pouvez aussi assister à des rendez-vous à distance voir le programme ici .

Paris va accueillir de nombreux évènements pour les Nuits de la lecture 2023. Voici une petite sélection avec des idées pour les petits et les grands fans de littérature. Cette année le CNL a retenu, le thème de « La Peur » !

Nuits de la lecture le 19 janvier

Rendez-vous dans les Catacombes de Paris le jeudi 19 janvier en présence de la marraine de la 7e édition, Marie Darrieussecq pour le lancement des festivités.

Lecture et accès gratuit à l’exposition Ossip Zadkine, Une vie d’ateliers À 19h, 20h et 21h au musée Zadkine.

A Maison Victor Hugo : Grands frissons – lecture spectacle le musée reste ouvert jusqu’à 21H.

Musée de la vie romantique : Atelier conte en famille en Langue des Signes

RDV du 20 janvier

Vendredi 20 janvier, le musée d’Orsay, qui participe pour la première fois à l’événement, proposera une nocturne exceptionnelle avec une visite théâtralisée de l’exposition « Edvard Munch. (lire notre article sur l’expo).

Au ministère de la Culture de 20h à 2h du matin : Dans le cadre la Nuit du coeur. Lectures d’extraits de l’œuvre de Christian Bobin, décédé récemment, par des acteurs de la troupe de la Comédie Française et par des figures du monde littéraire dont Laure Adler…

Nuits de la lecture le 21 janvier

Samedi 21 janvier en fin d’après-midi, le public a rendez-vous aux cimetières du Père Lachaise et de Montmartre pour des déambulations littéraires. L’occasion de (re)découvrir les textes d’écrivains inhumés en ces lieux, en partenariat avec Bibliocité.



Des ateliers d’écriture, de lecture et soirée autour de la peur à la Bibliothèque publique d’information.

Lecture musicale à la Bibliothèque Marguerite Audoux.

Lecture de manuscrits de Marcel Proust par Didier Sandre de la Comédie-Française à Bibliothèque nationale de France.

Rencontre autour de l’ouvrage jeunesse L’Odyssée de la nuit à la Librairie du Grand Palais Immersif.

Le 22 janvier

Lecture du ciné-roman Espions sur la Tamise d’après le film de Fritz Lang le 22 janvier à la Cinémathèque.

Une table-ronde autour de la bande dessinée féministe avec les autrices Elene Usdin, Lisa Mandel et Nine Antico et animée par Marie Darrieussecq sera organisée en écho aux derniers jours de l’exposition Parisiennes citoyennes ! au musée Carnavalet le dimanche 22 janvier. (lire notre article sur l’expo)