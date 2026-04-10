La Fnac veut donner un coup de pouce à la lecture et au livre

À quelques jours de la parution de l’étude 2026 du Centre national du livre (CNL) sur « Les jeunes Français et la lecture », la Fnac prend l’initiative.
Il faut dire aussi qu’en ce début d’année la vente de livres est en berne.
L’enseigne lance une campagne de sensibilisation pour replacer le livre au cœur de nos vies, non pas en s’opposant frontalement aux écrans, mais en plaidant pour une réappropriation du plaisir de lire.
Pour incarner cet engagement, les magasins de Paris Ternes et Bercy Village se transforment en épicentres littéraires ce week-end du 11 et 12 avril.
Fnac, un week-end pour lire
Voici le programme pour attirer dans ses magasins petits et grands.
Fnac Ternes : Une journée pour « vivre » les livres (Samedi 11 avril)
Le magasin propose trois rendez-vous gratuits pour explorer la création sous toutes ses formes, de 11h à 17h.
11h00 Atelier d’écriture : L’autrice Juliette Adam animera une session intitulée « Déconnexion : quand l’écriture devient addictive ». Une immersion idéale pour ceux qui souhaitent passer de lecteurs à créateurs.
15h00 & 16h00 Aventure immersive : Les enfants de 6 à 14 ans pourront participer à des animations « Livres dont vous êtes le héros ».
Accompagnés d’un comédien, d’un pianiste et d’accessoires de fantasy, ils deviendront les acteurs de leur propre récit.
15h00 Rencontre exceptionnelle : David Foenkinos sera présent pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Je suis drôle.
A Bercy Village : Place à la « Polar Party » (11 et 12 avril)
Avis aux amateurs de frissons. Pendant deux jours, Bercy Village devient le temple du roman noir. Thrillers psychologiques, enquêtes journalistiques et secrets de famille seront décortiqués à travers une programmation intense :
Rencontres et Tables rondes. De nombreux auteurs et autrices du genre viendront partager leurs zones d’ombre et leurs méthodes de travail.
Expériences ludiques : Une Murder Party géante sera organisée pour permettre au public de tester ses talents de détective en conditions réelles.