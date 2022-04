Quel est le livre favori des Français ? Votez pour cette élection littéraire

En ces temps d’élections, nous avons besoin de prendre un peu de hauteur. Et si vous participiez à “Le livre favori des français” ?

Le principe est simple, vous êtes invités à désigner votre livre préféré quelque soit le style, l’auteur ou le format.

FranceTV explique : « Que la littérature n’ait aucun secret pour vous, que vous lisiez uniquement pour vous détendre, dans les transports ou seulement en vacances, il y a forcément UN livre qui, dans votre vie, vous a fait vibrer ou vous a ému plus que les autres ! »

Le livre favori des Français comment participer ?



Pour connaitre LE LIVRE préféré des français il faudra attendre le mois de septembre /octobre, car cette élection se passe en 3 étapes.

Jusqu’au 18 mai indiquez ici le titre et l’auteur de vos 3 livres favoris !

Pour la deuxième étape, rendez-vous du 18 juillet au 4 septembre pour sélectionner votre livre favori parmi les 50 livres arrivés en tête des votes.

Et enfin vous découvrirez lors d’une soirée exceptionnelle cet automne sur France 2 quel est LE LIVRE FAVORI DES FRANÇAIS !

Cette initiative est notamment soutenue par le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Centre national du Livre (CNL)