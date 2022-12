Quels sont les 25 livres préférés des Français en 2022 ?

Les Français aiment lire et ont des goûts éclectiques ! Pour preuve la consultation menée par le France TV et le CNL pour connaitre les livres favoris des français. (lire notre article)

A l’issue de cette consultation originale, le livre qui arrive sur la première marche du podium est “Il est grand temps de rallumer les étoiles” de Virginie Grimaldi, paru en 2019.

Du manga au grand classique de la littérature

Pour la première fois, les Français ont pu élire leur livre favori, sans aucune liste préétablie. Les lecteurs n’aiment pas un genre de livres ils en aiment plusieurs et le top 25 annoncé par France TV le montre.

Par exemple, on trouve dans ce top 3 Manga, des classiques comme “1984” ou encore “Orgueil et préjugés“. Romans, romance, polar, Fantasy, SF, Manga le palmarès est représentatif de la diversité et c’est une excellente nouvelle !

La fresque du temps est aussi étonnante. En effet, parmi les livres favoris on trouve des ouvrages parus pour la première fois à partir de 1844. Il est temps maintenant de découvrir le top intégral truffé de romans cultes !

Les 25 livres favoris des Français

1. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Virginie Grimaldi. 2019

2. One Piece. Eiichiro Oda. 1997

3. Harry Potter. J.K. Rowling. 1997

4. Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry. 1943 (ou 1946 en France)

5. Les misérables. Victor Hugo. 1862

6. Le seigneur des anneaux. J.R.R. Tolkien. 1954

7. Le Comte de Montecristo. Alexandre Dumas. 1844

8. Tout le bleu du ciel. Mélissa da Costa. 2019

9. Dragon Ball. Akira Toriyama. 1984

10. Berserk. Kentaro Miura. 1989

11. Kilomètre zéro. Maud Ankaoua. 2017

12. L’étranger. Albert Camus. 1942

13. Changer l’eau des fleurs. Valérie Perrin. 2018*

14. 1984. Georges Orwell. 1949

15. Les gens heureux lisent et boivent du café. Agnès Martin-Lugand. 2012

16. Le parfum. Patrick Süskind. 1985

17. Hunger Games. Suzanne Collins. 2008

18. L’attaque des titans. Hajime Isayama. 2009

19. Orgueil et préjugés. Jane Austen. 1813

20. La vérité sur l’affaire Harry Québert. Joël Dicker. 2012

21. Au bonheur des dames. Emile Zola. 1883

22. L’écume des jours. Boris Vian. 1947

23. Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand. 1897

24. Les hauts de Hurlevent. Emilie Brontë. 1847

25. Les piliers de la terre. Ken Follett. 1989.