Si vous avez une liseuse Bookeen préparez-vous à la migration vers Vivlio

Vivlio a racheté la société Bookeen il y a quelques mois. Cela concerne les liseuses de livres numériques mais aussi la librairie les ebooks.

En novembre 2022, la marque française Vivlio rachetait le pionnier des liseuses françaises Bookeen. (lire notre article)

Ce rachat a fait grand bruit sur la planète livres numériques. Un an après cette acquisition, la technique se met en place.



Dans un courrier adressé à ses clients, Bookeen explique que courant novembre, sans préciser la date exacte, les comptes et la librairie seront migrés vers Vivlio.



Ils précisent : « Courant novembre, les services que vous utilisez auprès de Bookeen évolueront vers le système Vivlio, et la e-libraire Bookeenstore que vous connaissez sera remplacée par celle de Vivlio. Vous n’avez aucune démarche à effectuer de votre côté, le transfert de vos comptes ainsi que des droits associés aux ouvrages que vous avez acquis au sein du Bookeenstore sera fait automatiquement. ».



Autrement dit, l’opération reste transparente pour vous si vous utilisez une liseuse Bookeen de type Diva, Muse, Saga, Cybook, le bloc Note Notéa, ou encore l’appli de lecture. Soyez rassurés, vos livres ne quitteront pas votre bibliothèque numérique.

