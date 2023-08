Une mini bibliothèque avec des livres miniatures pour dénoncer la censure

Le phénomène des boites à livres nous vient des USA. Little Free Library (bibliothèque libre) permet au détour d’une rue ou d’un jardin de trouver un livre ou d’en déposer un.

Nous vous parlions de ces bibliothèques particulières il y a une dizaine d’années (lire notre article).

Aujourd’hui on trouve des boites à livres partout dans le monde.

Parallèlement à ce beau concept, plusieurs états américains censurent des livres au nom de la morale ou de dérives totalitaires ! Il y a plus de 1000 livres censurés dans certains états dont Mauss ou encore le Journal d’Anne Frank… (lire notre article)

Un peu de beauté dans ce monde de bruts

Si vous passez au nord de New York, une mini bibliothèque a vu le jour. Son objectif, dénoncer les livres censurés notamment en Floride. Elle a été créée par Darren Scala, un miniaturiste inconditionnel.

Dans ce petit abri douillet, cet adepte du projet Tiny Doors a créé une bibliothèque miniature et des livres miniatures. On y trouve par exemple : This Book is Gay de J. Dawson, 1984 de G. Orwell, Two Dads, Rosa Parks etc…

Tous ces livres censurés parlent d’antisémitisme, d’homosexualité, de wokisme et d’autres sujets sensibles et importants reprouvés par les moralisateurs rétrogrades de plusieurs états américains.



Le créateur de cette bibliothèque miniature invite chacun à suivre le mouvement. Il écrit : « Si vous êtes dans la région de Dobbs Ferry, vous pouvez rechercher cette petite bibliothèque gratuite et n’hésitez pas à y placer un titre interdit afin que chacun ait la possibilité de lire ce qu’il veut ! »

Pour info

Tiny Doors ATL (portes minuscules) est un projet artistique basé à Atlanta qui fait des émules. Les portes de 17 cm sont des sculptures de l’artiste Karen Anderson Singer qui les dissémine dans la ville.

