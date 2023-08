Quelles expositions voir à Paris au mois d’août 2023 ?

Pendant la période estivale, profitez de moments calmes pour voir de magnifiques expos à Paris. La rédaction a vu 19 expositions dans la capitale, voici notre sélection.

Art contemporain, peinture, animaux, mode, architecture… découvrez les expositions pour petits et grands faites votre choix et amusez-vous !

Passez un bel été à Paris !

Paradox Museum Paradox Museum

Vous allez vivre expérience renversante qui va chambouler toutes vos certitudes. Stockholm, Oslo, Barcelone, Miami, Chypre, le Paradox Museum est un concept qui a séduit le monde entier. C’est le sixième à ouvrir ses portes à tous les curieux. Lire notre reportage complet Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Degas en noir et blanc Degas en noir et blanc

Jusqu’au 3 septembre à la BNF Richelieu. 160 œuvres issues des collections de la BnF et de prêts prestigieux restituent la foisonnante variété des motifs, des supports et des techniques employés par l’artiste, à l’origine d’un impressionnisme en noir et blanc. Lire notre reportage ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Norman Foster

Jusqu’au 7 août. Figure majeure de l’architecture mondiale, souvent considéré comme un leader du courant dit « high tech », Norman Foster a signé de nombreuses réalisations iconiques dans le monde.

Sur plus de 2500 mètres carrés découvrez les réalisations de l’architecte : dessins, maquettes, carnets de travail, prototypes. L’exposition est époustouflante et passionnante ! Découvrez le catalogue d’expo ici Réservez votre entrée cliquez ici

Ron Mueck

Jusqu’au 5 novembre 2023, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite le sculpteur australien Ron Mueck à exposer un ensemble d’œuvres jamais montrées en France aux côtés d’œuvres emblématiques de sa carrière. Découvrez le reportage complet ici

Réservez votre entrée ici . Découvrez le catalogue Cliquez ici ou cliquez ici



Yves Saint Laurent – Formes Yves Saint Laurent – Formes

Avec l’exposition Yves Saint Laurent – Formes, la modernité du couturier Yves Saint Laurent trouve un nouvel écho. Par une mise en espace, l’artiste Claudia Wieser dialogue avec les pièces textiles et les arts graphiques issues des collections du Musée. Au musée YSL Lire notre reportage complet ici

Réservez votre entrée ici. découvrez le catalogue de l’exposition cliquez ici ou cliquez ici

Un Art Nouveau

Jusqu’au 30 septembre à L’Ecole des Arts Joaillers l’exposition gratuite sur les métamorphoses du bijou à de 1880 à 1914. Sur réservation uniquement

Découvrez notre reportage ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou cliquez ici

120 ans de la Maison de Victor Hugo

La maison de Victor Hugo fête ses 120 ans et présente une exposition-anniversaire riche et instructive ! C’est jusqu’au 3 septembre et c’est gratuit ! Lire notre reportage complet ici

Ramsès & l’or des Pharaons Ramsès & l’or des Pharaons

Jusqu’au 10 septembre (prolongation). Une expérience inédite explorant la vie de Ramsès à la Grande Halle de la Villette.

Ce moment à ne pas manquer est proposé en partenariat avec le Conseil suprême des Antiquités d’Égypte et produite par Cityneon et World Heritage Exhibitions. réservez votre place Lire notre reportage complet ici

Uchronie Uchronie

A voir jusqu’au 17 septembre 2023, le musée de la Chasse et de la Nature invite Vincent Fournier, L’exposition Uchronie de Vincent Fournier parle de notre relation à la nature, à la technologie et aux imaginaires du futur. Lire notre reportage complet ici

Basquiat X Warhol – A quatre mains

Du 5 avril au 28 août, à la Fondation Louis Vuitton – La Fondation poursuit son exploration de l’œuvre de Jean-Michel Basquiat, révélant cette fois sa collaboration avec Andy Warhol.

De 1984 à 1985, Jean-Michel Basquiat (1960-1988) et Andy Warhol (1928-1987) réalisent environ 160 toiles ensemble, « à quatre mains », dont certaines parmi les plus grandes de leurs carrières respectives. Lire notre reportage complet

Réservez vos billets en suivant ce lien.

Commandez le catalogue de l’expo en cliquant sur ce lien ou sur ce lien.

Philippe Starck Paris est pataphysique Philippe Starck Paris est pataphysique

Jusqu’au 27 août, Philippe Starck invite le public du musée Carnavalet-Histoire de Paris à embarquer pour une navigation terrestre, de Paris à Paris, sa ville-port d’attache. Le voyage est inédit, surprenant, oscillant entre réel et imaginaire. Lire le reportage complet cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Réservez votre billet d’entrée Cliquez ici

L’argent dans l’art

Expo gratuite tout le mois d’août ! Jusqu’au 24 septembre à La Monnaie de Paris. L’exposition « L’argent dans l’art” couvre plus de 20 siècles d’histoire de l’art sur le thème des rapports complexes entre Art et Argent, de l’Antiquité à nos jours. Lire notre reportage complet Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

Elliott Erwitt : dans l’objectif Elliott Erwitt : dans l’objectif

Jusqu’au 15 Août au musée Maillol – L’exposition « Elliott Erwitt » rend hommage à l’un des photographes les plus importants du 20e siècle, membre de Magnum Photos depuis 1953. Lire notre reportage complet ici

Réservez votre billet d’entrée cliquez ici

Découvrez le superbe livre Found Not Lost Cliquez ici ou Cliquez ici



Eternel Mucha Eternel Mucha

Jusqu’au 5 novembre au Grand Palais Immersif – Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de l’affiche et précurseur de la publicité, Alphonse Mucha est l’un des artistes les plus célèbres d’Europe en son temps.

Avec Éternel Mucha, Grand Palais Immersif et la Fondation Mucha mettent en lumière l’héritage du maître de l’Art Nouveau. Lire notre reportage complet ici Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Félins Félins

Jusqu’au 7 janvier 2024 – Le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Les 38 espèces de félins vivant sur Terre vont être présentées au public de manière tout à fait inédite. Lire notre reportage complet ici

Chagall – Paris New York Chagall – Paris New York

Jusqu’au 7 janvier 2024. Peintre prolifique et inclassable, Marc Chagall est à l’honneur à l’Atelier des Lumières dans le cadre de la nouvelle exposition immersive « Chagall, Paris – New York » qui présentera l’ensemble de sa création. Découvrez notre reportage ici Réservez votre entrée cliquez ici

Découvrez le catalogue Cliquez ici ou Cliquez ici

Avant l’orage Avant l’orage

Jusqu’au 11 septembre. Le cycle d’expositions « Avant l’orage », présentée par la Collection Pinault, invite à un cheminement, de l’ombre à la lumière, à travers des installations et des œuvres emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres, d’une quinzaine d’artistes, qui s’emparent de tous les espaces de la Bourse de Commerce. Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Spirou dans la tourmente de la Shoah

Jusqu’au 30 août, rendez-vous au Mémorial de la Shoah pour une exposition intrigante et émouvante. Lire notre reportage ici

Entrée gratuite. Découvrez aussi le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Star Wars – Les fans de la Galaxie (reportage à venir)

Jusqu’au 4 Septembre. L’exposition Les Fans de la Galaxie s’installe au 116 rue de Turenne (Paris 3) : une exposition inédite hommage à Star Wars composée de collections privées et de constructions uniquement réalisées par des fans.

Plus de 600 objets rassemblés pour tous les publics dans une scénographie immersive de grande ampleur.

Les prochaines expos seront à découvrir ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités