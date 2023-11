Idées cadeaux – 10 jouets et jeux pour enfants funs ou éducatifs de 10 à 90€

Les fêtes de fin d’année sont bientôt là. Voici un guide de 10 jouets et jeux pour les enfants de 18 mois à 10 ans.

Notre sélection a été testée par la rédaction, nous avons estimé que ces jouets méritent d’être en bonne place sous le sapin pour leurs côtés ludiques, magiques, innovants et intéressants.

NDLR : les prix indiqués sont ceux de l’éditeur, bien souvent ils sont revus à la baisse par les revendeurs suivez nos liens.

Calendrier de l’Avent One Piece

Le plus célèbre des pirates a son calendrier de l’Avent ! Mais ici pas de chocolat à découvrir, pendant 24 jours les fans reçoivent de multiples surprises en lien avec le manga iconique !

Cartes à gratter, Stickers, coloriages, badges. Ces objets collectors sont tous dans ce très beau pack rempli de surprises qui plaira aux enfants et aux plus grands !

Editeur : 404 Editions

Nombre de joueurs : 1

Age : 6 ans et plus

Prix : 19.95€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

ExploraGlobe – Réalité augmentée

Ce globe terrestre n’a rien de commun avec les mappemondes d’antan. C’est un jeu éducatif à part entière. La prise en main est simple. Il y a plusieurs façons d’utiliser ce globe. La première utilise le stylet fourni. En le pointant sur différents pays on en apprend plus sur celui-ci.

Des menus affichés sur le socle permettent de répondre à des quizz, d’identifier les monnaies, la superficie etc. de chaque pays et continents. Un focus est fait sur la France.

En téléchargeant l’appli éponyme, on accède alors à un autre monde. Les animaux par exemple s’affichent sur le globe emplissant la salle de jeu ou encore les monuments emblématiques de chaque pays.

Il suffit de placer le smartphone sur le pays du globe pour voir apparaitre les différents éléments en mouvements.

C’est hyper instructif avec ExploraGlobe les enfants et toute la famille seront incollables en géographie ! Editeur : Clémentoni

Nombre de joueurs : 1 à 5

Age : 7 ans et plus

Prix : 79.90€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Bitzee

C’est le Tamagotchi du 21e siècle. Sans onde et sans écran, ce jouet trop mignon permet d’élever, de câliner, de nourrir et de jouer avec une petite bestiole. Évolutif et super impliquant ce jouet a été élu meilleur jouet 2023 lire notre article complet et voir notre vidéo ici

Editeur : Spin Master

Nombre de joueurs : 1

Age : De 5 à 99 ans

Prix : 39.99€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Furby 2023

Attention pépite ! Furby est de retour ! L’incroyable star des années 90 revient avec encore plus d’interactions.

Ce compagnon interactif réagit à la voix. Ce Furby danse, chante et interagit avec la voix des enfants. Il cligne des yeux et ses oreilles s’éclairent.

La bêbête a bien changé. La version 2023 est dotée de reconnaissance vocale et d’intelligence artificielle. Le Furby peut offrir 600 réponses et ne se contentera plus uniquement de chanter et danser. D’autres surprises sont à découvrir !

Il existe une peluche violette et une autre corail. Jouet sans onde.

Editeur : Hasbro

Nombre de joueurs : 1

Age : de 5 à 99 ans

Prix : 89.99€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Mon imagier parlant

Ce jeu est destiné aux petits. 250 images sont associées à des mots. Elles correspondent au quotidien des enfants. L’objectif est de stimuler le langage. En plus des mots il y a 50 sons !

On apprend en s’amusant tout au long du jeu.

Mon imagier parlant peut suivre l’enfant pendant plusieurs années pour l’aider à évoluer avec les grands mais aussi les copains. Le jeu favorise la concentration et l’écoute. Un sans-faute !

Editeur : Nathan

Nombre de joueurs : 1 à 2

Age : Dès 18 mois

Prix : 29.99€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquer ici

Magnéti’Book Métiers

Dans la série Magnéti-Book je demande les métiers. Avec ce jeu en forme de livre, l’enfant est invité à reconstituer 16 métiers iconiques.

Pour cela, il faut positionner les 48 magnets fournis en s’aidant de la carte piochée (64). On en apprend plus sur le jardinier, le cosmonaute, le policier etc.

On aime bien ce jeu car il favorise le sens de l’observation et stimule la motricité fine. Et qui sait, peut-être que votre enfant aura envie de devenir footballeur ou médecin !

Editeur : Janod

Nombre de joueurs : 1 à 4

Age : de 3 à 8 ans

Prix : 19.99€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Squishmallows

Pour nous, c’est une découverte. Ces peluches réversibles sont absolument craquantes !

On a 2 peluches en une en fonction de ses envies !

Les Squishmallows ont des personnalités, des tailles et des couleurs variées et amusantes pour décorer la chambre, jouer ou faire un câlin, c’est top !

Douces et super ludiques, elles sont conseillées à partir de 3 ans mais nous l’avons testé avec une petite fille de 14 mois qui en est fan !

Editeur : Squishmallows

Nombre de joueurs : 1 ou plus

Age : 3 ans et plus

Prix : entre 10 et 30 euros en fonction de la taille Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Lego – Set Le jardin bio

Carotte, tomate, arbre, fleur, coccinelle, …voilà un jardin extraordinaire ! Ce set Duplo est parfait pour les petites menottes.

Le petit apprend à connaître la nature, grâce à l’arrosoir on peut faire pousser ses plantations. En plus, avec la boite colorée on range toutes les briques quand on a fini de jouer.

Là encore Gloria, 14 mois a complètement craqué sur ce set et en redemande ! Ce jardin d’Eden n’est pas juste ludique, il contribue à développer l’expression personnelle et la motricité de l’enfant !

Editeur : Lego

Nombre de joueurs : 1 ou plus

Age : 13 mois et plus

Prix : 45€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Monopoly Junior

Avant de savoir gagner de l’argent il faut avoir quelques bases d’économie. C’est ce que propose cette version junior du jeu mythique !



On choisit parmi les 2 niveaux de jeu : Le niveau 1 pour les enfants âgés de 4 à 5 ans qui se concentre sur les chiffres et les associations avec les images. Ou le niveau 2 pour les enfants à partir de 6 ans qui favorise la lecture et les calculs simples. Chaque niveau inclut sa propre liasse de billets Monopoly et ses cartes.

On s’amuse comme des petits fous tout en apprenant beaucoup. Et le fait qu’on ait 2 jeux réversibles permet de ne jamais se lasser.

Editeur : Hasbro

Nombre de joueurs : de 2 à 6

Age : De 4 à 10 ans

Prix : 29.99€ Cliquez ici pour acheter ou Cliquez ici

Goo Jit Zu

Les Goo Jit Zu sont des figurines pour enfants étirables. Elles sont constituées de partie molles et malléables.

Elles s’allongent jusqu’à trois fois leur taille. On peut les tordre, les déformer, elles retrouvent toujours leur forme initiale. Les plus populaires auprès des enfants sont les créatures des profondeurs, les Deep Goo Sea. Elles sont doublement élastiques avec deux personnages en un. Il existe d’autres figurines élastiques moins monstrueuses issues d’autres univers comme les Trolls ou les héros de Star Wars. Il y a même Sonic. Que l’on soit petit ou grand manipuler les Goo Jit Zu devient vite addictif.

Editeur : Moose

Age : à partir de 4 ans

Prix : à partir de 21€

