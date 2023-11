Exposition Universelle 2030 en Corée du Sud ? Un dispositif important pour la candidature de Busan

On peut dire que la Corée du Sud et ses partenaires mettent le paquet pour leur candidature à l’Exposition Universelle de 2030.

Lundi, sur une péniche parisienne, la presse avait rendez-vous pour une inauguration très spéciale. L’envoyé spécial du président de la République de Corée, Jang Sungmin, et des cadres supérieurs de LG, Ryoo Won et Kim Hyuk-ki ont accueilli les journalistes pour inaugurer les bus promotionnels Busan 2030.

2030 bus pour 2030 !

La Corée du Sud et LG, l’un des partenaires stratégiques en vue de l’Exposition Universelle de 2030, déploient un dispositif publicitaire important.

Une flotte de 2030 bus met en avant la candidature de la ville. Ces autobus circulent dans Paris, jusqu’au 28 novembre.



Deux bus à deux étages mettent en lumière les sites emblématiques de la magnifique ville de Busan. Ils ont été préparés par LG Electronics et LG Energy Solution.

Les autres véhicules sont plus sobres. Ils affichent avec fierté la candidature de la ville. L’objectif, montrer au monde combien la Corée du Sud désire accueillir l’Expo Universelle de 2030 dans sa cité portuaire.

Pourquoi Busan ?

Busan est un centre névralgique et économique important de la République de Corée. C’est aussi une ville touristique. Elle attire 40 millions de visiteurs du monde entier.

En plus d’être une métropole prospère, elle bénéficie d’un environnement naturel attrayant. Pleine d’entrain et de dynamisme, Busan est à la pointe de la promotion de la K-Culture (Korean Culture).

Si la Corée est désignée comme lauréate, elle promet d’être inclusive, respectueuse de l’environnement tout en étant à la pointe de la technologie. Le thème de 2030 serait : “Transformer notre monde, Naviguer vers un avenir meilleur”.

3 candidatures pour l’Expo Universelle 2030

Le pays hôte de l’Exposition Universelle 2030 sera élu par les États Membres du BIE, selon la règle « un État, une voix ». La173e AG aura lieu le 28 novembre 2023.

Trois projets sont en lice: la République de Corée (pour Busan), l’Italie (pour Rome), et l’Arabie saoudite (pour Riyad).

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités