Jeu Concours – Une liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition à gagner !

Noël IDBOOX continue avec un magnifique cadeau à gagner ! Tentez de gagner une liseuse Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition !

En partenariat avec Amazon nous mettons en jeu cette liseuse livres numériques haut de gamme du 11 au 14 décembre !

Kindle Paperwhite Signature Edition les points forts et vidéo

Le stockage de 32 Go vous offre plus d’espace pour votre contenu préféré tandis que la charge sans fil est moins fastidieuse lorsque vous êtes en déplacement.

Les bords fins, quant à eux, vous fournissent une surface de lecture plus importante. Enfin, le réglage de l’éclairage avant permet une lecture plus facile, de jour comme de nuit.

 

Voici un rapide aperçu des principales caractéristiques du Kindle Paperwhite Signature Edition :

-Profitez de plus de fonctionnalités : toutes les fonctionnalités du Kindle Paperwhite, avec la charge sans fil, le réglage automatique de l’éclairage avant et 32 Go de stockage.

-Conçu pour la lecture : avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.

-Plus de temps de lecture : profitez d’une autonomie pouvant atteindre 10 semaines grâce à une seule charge via USB-C ou une station de charge sans fil Qi compatible (vendue séparément).

-Écran réglable : désormais doté d’un éclairage chaud réglable et du réglage automatique de l’éclairage avant pour une expérience de lecture personnalisée, de jour comme de nuit.

-Davantage de livres et de possibilités : grâce à la capacité de 32 Go, stockez des milliers de livres, magazines ou livres audio. Emportez votre bibliothèque avec vous. Voir le produit cliquez ici

Participez à notre Jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. On vous invite à vous abonner à notre Newsletter (colonne de droite du site) Utilisez #NoelIDBOOX.

Kindle Paperwhite

Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.





Comment participer?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Kindle Paperwhite Signature Edition à gagner valeur : 189.99€

– Le concours est ouvert du 11 au 14 décembre 2023, 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 15 décembre pour un nouveau NOEL IDBOOX ! Passez de belles fêtes

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités