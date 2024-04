Liseuse Kobo couleur en approche lancement le 10 avril !

La rumeur se confirme. Rakuten – Kobo va bien lancer sur le marché une ou plusieurs liseuses de livres numériques en couleur.

Sur X, le constructeur a posté un visuel ne laissant plus de doute, « Vous n’avez pas vraiment envie de rater ça » avec une date, le 10 avril 2024.

La date est surlignée en couleur, ce qui confirme que Kobo lance enfin une ou plusieurs liseuses disposant de la couleur !

L’arrivée de liseuses couleur sur le marché des ebooks émanant d’un leader mondial va changer les choses pour les amateurs de livres numériques.



Vous n’avez VRAIMENT pas envie de rater ça !#plusque2jours pic.twitter.com/wkl2RGEuiL — Kobo France (@Kobo_FR) April 8, 2024

Liseuse Kobo couleur ce que l’on suppose

Le constructeur miserait sur la technologie de papier électronique couleur Kaleido 3. Il pourrait proposer en même temps ou en décalé 2 lecteurs d’ebooks. Il pourrait s’agir d’une Libra Color et d’une Kobo Clara.

La Libra Color disposerait d’un écran de 7 pouces et la Clara Color aurait un écran de 6 pouces. Ils auront tous deux une résolution de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.



Au moins une des deux liseuses serait étanche. Elle disposerait aussi du Comfort Light Pro, la technologie d’éclairage permettant de limiter la fatigue des yeux. On pourra aussi écouter des livres audio.

Rendez-vous le 10 avril pour en savoir plus, nous suivons l’arrivée de cette nouveauté de très près !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités