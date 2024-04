Circle to Search – 6 astuces incontournables pour utiliser à fond l’IA

Circle to Search est une petite révolution dans le domaine de la recherche sur votre smartphone. On vous donne des astuces pour bien l’utiliser.

Disponible dans un premier temps sur les Google Pixel 8 et sur les Samsung Galaxy S24, il est maintenant déployé sur un plus grand nombre de smartphones.

Vous pouvez goûter aux joies de Circle to Search sur les Pixel 6, les Pixel 7, les Galaxy S23 ou encore les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Si Circle to Search reste encore un mystère pour vous, nous vous donnons 6 astuces pour bien l’utiliser.

Faire du shopping avec Circle to Search

La première fonction qui vient à l’esprit est le shopping. Google a de la suite dans les idées. Imaginons que vous repérez une figurine sur une photo, une paire de chaussures, une lampe ou encore une veste. Vous ne savez de quelle marque il s’agit, ni même où l’acheter.

-Appuyez longuement sur le bouton d’accueil dans la barre de navigation du smartphone pour lancer Circle to Search.

-Entourez l’objet. Google se charge de dégotter la boutique qui le vend qu’il soit récent ou ancien.

Circle to Search peut servir de dictionnaire

Cricle to Search ne se résume pas à un service marchand. Il peut aussi vous aidez à apprendre. Lorsque vous repérez un mot que vous ne comprenez pas dans un texte, CTS va vous servir de dictionnaire.

Au détour d’une lecture imaginons que le mot « Amphigourique » vienne chatouiller nos neurones.

Appuyez sur Circle to Search et surligner le mot. L’IA va vous proposer en premier lieu une définition.

Circle to Search, on mange quoi ce soir ?

L’IA peut vous aider à trouver des recettes ou un restaurant. Cette recherche se fait en deux temps. Vous avez repéré un plat qui vous fait saliver et vous voulez absolument la recette.

-Lancez CTS et entourez le plat. Google va vous proposer une sélection de résultats avec des restaurants ou des recettes.

-Si vous souhaitez la recette rajouter dans le champ de recherche le mot recette. Pour trouver un restaurant qui propose ce plat, ajoutez la ville dans le champ de recherche.

Fais tes valises, on part en vacances

Cirlce To Search peut vous aider à trouver votre prochaine destination pour partir en voyage. Vous apercevez sur une photo un monument ou un spot qui vous fait rêver. Imaginons que ce soit la Tour Eiffel. Entourez-là avec le lasso magique.

Google va vous livrer sur un plateau une carte, un aperçu du monument, un onglet pour prendre les billets, le site officiel, etc. Vous serez incollable avant même d’y être allé. Plus simplement, Circle To Search peut identifier quasiment tous les monuments ou les lieux sur une photo.

Dites adieu à la barrière de la langue

Circle To Search peut devenir votre traducteur personnel. Cela fonctionne pour le moment qu’avec du texte.

-Lancez Circle To Search et entourez le texte que vous souhaitez traduire. Une petite bulle va apparaitre vous demandant ce que vous souhaitez faire.

-Appuyez sur traduire. Google se charge du reste. Les smartphones Samsung ont un avantage en ce qui concerne la traduction. Grâce à Galaxy AI, les Galaxy S24, S23 et autres possèdent une fonction supplémentaire qui traduit instantanément toute la page.

Ne vous perdez plus jamais avec Circle To Search

CTS est un vrai couteau Suisse. Il peut aussi vous servir de guide dans vos balades.

-Soulignez une adresse écrite ou entourez un monument. Google va afficher une carte pour les situer.

En raison des exigences de l’Europe Google n’ouvre plus directement Maps.

-Pour y accéder, vous devez appuyer sur l’icône itinéraire sous la carte. Maps va s’ouvrir avec le chemin que vous devez suivre.

