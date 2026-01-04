Deux livres à partager avec les petits : C’est qui, Kiki ? et, Bonjour Bébé

L’association Clef des familles a choisi de vous parler de deux livres dédiés à la petite enfance.
C’est qui, Kiki ? de Édouard Manceau (Éditions Sens Dessus Dessous) et Bonjour Bébé de Marie Mirgaine (Fourmis Rouges Éditions).
C’est qui, Kiki ?
C’est un grand album avec des illustrations pleine page, très simples mais rigolotes sur la page de droite un petit texte très rythmé.
La page de gauche permet au petit de partir à la recherche de Kiki.
Chaque élément, comme la pomme, la maison, l’arbre, répond non à la question « C’est toi Kiki ?” Chacun formule sa réponse par “Non, moi je ne m’appelle pas Kiki, je m’appelle …” en se nommant.
À chaque fois, notre petit lecteur est confronté au même questionnement «Mais c’est qui Kiki ?”. Vers la fin du récit, il découvre Kiki, à qui il demande s’il peut l’aider à trouver… Coco.
Cette lecture partagée joue avec sonorités, onomatopées et jeux de répétitions qui vont faire rire petits et grands jusqu’à cette fin qui redonne l’envie de repartir à la recherche.
Tout est plaisant dans cet album, jusqu’à la couverture tactile. (A conseiller dès 1an). Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Bonjour Bébé
Aujourd’hui, c’est le grand jour ! Tout le monde se pare de ses beaux habits et se dépêche pour aller admirer la merveille des merveilles.
Un récit à accumulation avec toute sorte d’animaux et d’insectes qui se dirigent vers ce petit être qui vient de naître afin de lui souhaiter une bienvenue au monde.
Des illustrations à l’aquarelle, douces, pour faire découvrir ce bébé, présentées sous forme de leporellos 4 pages et accompagnant un texte rythmé et humoristique. Cet album est idéal pour les petites oreilles.
La lecture partagée de ce livre va procurer aux lecteurs de belles émotions. (A conseiller dès 2 ans). Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
